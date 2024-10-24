Осенний шоппинг: на что обратить внимание во время покупок

Осень это не только время распродаж, но и сезон, когда цены на ряд товаров начинают расти. Как правильно спланировать свои покупки, чтобы избежать лишних трат, в материале Zakon.kz.

С наступлением осени меняется не только погода, но и привычки покупателей: растет спрос на теплую одежду, сезонные продукты, а также начинаются большие распродажи, приуроченные к окончанию года. Чтобы осенние покупки были более выгодными, а бюджет не пострадал, важно учитывать несколько особенностей этого периода.

Нюансы осеннего ценообразования

Как правило, в осенний период цены на многие товары начинают расти, так как зачастую в эти месяцы растет курс доллара, говорит эксперт по финансовой грамотности Акжунис Брасилова.

Но в то же время стоимость ряда позиций в этот период снижается, и появляется масса возможностей купить необходимые вещи впрок.

"Скидки и акции в это время года появляются в большей степени на летние товары. В целом, всегда рекомендуется покупать осенью летние вещи, а летом зимние. Я понимаю, что не всегда удается это сделать, однако на товары из прошедшего сезона могут быть существенные скидки. К тому же, полезно думать наперед, ведь лето, как и зима, снова наступит". Акжунис Брасилова

По ее словам, осенью дешевле можно приобрести не только летние вещи, но, к примеру, школьную форму. Так как к октябрю ажиотаж, который наблюдался в августе и в начале сентября на различные товары для школьников, спадает.

Кроме этого, эксперт отметила, что в ноябре наступает пора "черных пятниц" и различных распродаж, где можно найти большие скидки на бытовую технику. В то же время в период таких акций нужно всегда контролировать эмоции, чтобы избежать множества спонтанных покупок.

"Чтобы не попасться на маркетинговые уловки, надо заранее составить список необходимого, сравнить цены и с холодным рассудком принимать решение о покупке". Акжунис Брасилова

Семьям специалист также рекомендует заранее подумать о том, какую одежду нужно купить на определенный сезон взрослым и детям, в особенности когда речь идет о зимнем гардеробе. Чаще именно зимняя одежда требует наибольших финансовых затрат. Но прежде необходимо провести ревизию, возможно, обновлять потребуется не все вещи.

Предусмотреть осенью можно и покупку товаров для дома, которые пригодятся в холодное время года. Например, обогреватели, одеяла и прочее.

Иногда по скидочным ценам можно найти даже автозапчасти и различные товары для автомобилей, необходимые зимой. Эксперт заключила, что для более выгодных покупок и при наличии времени можно использовать все имеющиеся сегодня возможности, в частности, проанализировать цены на различных маркетплейсах, в торговых центрах или на базарах. При этом нередко весьма привлекательные цены можно обнаружить и в небольших частных магазинах, где также часто бывают скидки.