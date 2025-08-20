#АЭС в Казахстане
Советы

Уют, питание и прогулки: на что обратить внимание владельцам собак этой осенью

собака осенью, здоровье, питомец, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 21:32 Фото: pixabay
Осень для собак непростое время: у них меняется шерстный покров, повышается риск отравлений и обостряются хронические заболевания. Что нужно делать, чтобы домашние любимцы легко перенесли осенний период, в материале Zakon.kz.

Осенние прогулки с собакой

Одним из наиболее приятных аспектов осени являются прогулки. Это отличный период для того, чтобы провести больше времени на свежем воздухе с вашей собакой. Убедитесь, что вы и собака защищены от дождя, ветра и холода. Держите под рукой дождевик и теплую одежду для своего питомца. Перед прогулкой убедитесь, что ошейник и поводок в хорошем состоянии. Проверьте, нет ли дырок или износа, чтобы избежать неожиданных ситуаций.

Правильное питание

Осень также может повлиять на пищевые привычки вашей собаки. Так как температура снижается, вашему четвероногому другу может потребоваться больше энергии для поддержания тепла.

Фото: pixabay

Учитывайте активность вашей собаки и при необходимости увеличьте или уменьшите порции корма. Это поможет ей поддерживать оптимальный вес. Подберите сбалансированный рацион: обратитесь к ветеринару, чтобы уточнить, какие корма подходят лучше всего для вашей собаки.

Здоровье собаки

Убедитесь, что у вашего пса есть антипаразитарная защита. Осенью собаки могут быть более подвержены различным инфекциям, таким как глисты, а все потому, что в это время они активнее всего бывают на улице. Регулярная дегельминтизация животного – важная профилактическая мера.

Фото: pixabay

Собаки всегда любопытны и с большим удовольствием изучают окружающий мир и предметы. Важно быть внимательным и предостеречь своего пушистого друга от приближения к ядовитым грибам, которые могут быть опасными для его здоровья.

Осенние токсины

Два потенциально опасных токсина для собаки, связанные с осенью, – это шарики от моли в шкафах и охлаждающая жидкость в двигателях. Если вы используете нафталин для уничтожения вредителей, не допускайте собаку к этим сильно пахнущим предметам, они токсичны при вдыхании и проглатывании. То же самое касается и охлаждающей жидкости для двигателя автомобиля.  

Уют в доме для вашей собаки

Собаки, так же как и люди, ценят уют и тепло в доме. Внимательно следите за комфортом вашего питомца. Подготовьте ему теплое место для отдыха и обеспечьте доступ к свежей воде.

Фото: pixabay

Осень – отличное время для близкой связи с вашим четвероногим другом. Не забывайте уделять внимание его потребностям и наслаждайтесь вместе с ним этим чудесным временем года. 

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
