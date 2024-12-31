Курс валют в обменниках Алматы и Астаны в канун Нового года – 31 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 523,54 тенге, евро – 546,47 тенге, рубля – 4,99 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 524,90 тенге, продажи – 531,98 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 542,90 тенге, продажи – 552,98 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,81 тенге, продажи – 5,06 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 524,21 тенге, продажи – 528,63 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 542,24 тенге, продажи – 549,43 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,91 тенге, продажи – 5,06 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 525,79 тенге, продажи – 529,21 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 539,47 тенге, продажи – 547,18 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 5,04 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.