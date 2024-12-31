Курс валют в обменниках Алматы и Астаны в канун Нового года – 31 декабря

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 31 декабря 2024 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 523,54 тенге, евро – 546,47 тенге, рубля – 4,99 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 524,90 тенге, продажи – 531,98 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 542,90 тенге, продажи – 552,98 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,81 тенге, продажи – 5,06 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 524,21 тенге, продажи – 528,63 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 542,24 тенге, продажи – 549,43 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,91 тенге, продажи – 5,06 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 525,79 тенге, продажи – 529,21 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 539,47 тенге, продажи – 547,18 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 5,04 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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