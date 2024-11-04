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Цены на нефть повышаются, но тенге не реагирует

нефтяная платформа, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 15:07 Фото: pexels
На мировых биржах третий день подряд растут цены на нефть. Так, только сегодня цена барреля нефти марки Brent поднялась на 1,17 доллара, а цена нефти марки Light выросла на 1,21 доллара. В чем причина роста цен на черное золото и почему на это не реагирует курс тенге, выяснял Zakon.kz.

Первая причина роста цен очевидна. Если вы взглянете на график ценовой динамики нефти Brent, то увидите стремительный "вертикальный" взлет стоимости с 72,5 доллара за баррель до 74 долларов. Это произошло 3 ноября 2024 года, когда страны ОПЕК+ договорились отложить на месяц декабрьское повышение нефтедобычи.

цены на нефть, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 15:07

Фото: investing

Как гласит публикация на сайте организации, восемь стран ОПЕК+ – Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, – которые ранее объявили о дополнительных добровольных корректировках в апреле и ноябре 2023 года, согласились продлить добровольные корректировки добычи в ноябре 2023 года в размере 2,2 млн баррелей в сутки на один месяц до конца декабря 2024 года.

Кроме того, восемь стран подтвердили свою коллективную приверженность достижению полного соответствия декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки добычи, которые были согласованы для мониторинга JMMC на его 53-м заседании, состоявшемся 3 апреля 2024 года, и полной компенсации к сентябрю 2025 года перепроизводимых объемов с января 2024 года в соответствии с планами компенсации, представленными в секретариат ОПЕК.

"Страны также отметили недавнее заявление Ирака и совместное заявление России и Казахстана, в котором они решительно подтвердили свою приверженность соглашению, включая дополнительные добровольные корректировки добычи и графики компенсаций за перепроизводство объемов с января 2024 года".Из заявления ОПЕК

Как пишет Reuters, решение нефтедобывающих стран связано с тем, что на нефтяной рынок оказывают давление слабый спрос на нефть, в частности со стороны Китая, и рост предложения за пределами ОПЕК+.

Вторая причина состоит в том, что как раз 3 ноября, когда ОПЕК+ выступил со своим заявлением, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США и Израиль получат "сокрушительный ответ" за действия против Ирана и фронта сопротивления. Он подчеркнул, что враждебные действия против Исламской Республики "не будут забыты", но не уточнил, о чем именно идет речь.

На этом фоне США заявили, что направят на Ближний Восток дополнительные эсминцы, истребители и самолеты-заправщики, а также несколько бомбардировщиков.

Все эти действия "разбудили" опасения, что Иран может решиться на радикальный шаг – перекрытие Ормузского пролива, по которому нефтяные танкеры перевозят каждый день около 17 млн баррелей нефти, или 20-30% от общего мирового потребления.

Почему же национальная валюта Казахстана – тенге – равнодушна к колебаниям цен на нефть? Курс доллара в РК за 3-4 ноября практически не изменился (488,11 тенге за доллар).

В свое время специалисты из Национального банка давали ответ на этот вопрос. По мнению финансистов, реальный эффект от цен на нефть переносится на курс тенге с задержкой в два-три месяца с учетом налоговых периодов.

Нефть, безусловно, влияет на курс национальной валюты РК, но в более широкой перспективе, а не сиюминутно, убежден финансовый аналитик Арсен Темирбаев.

Гораздо важнее два других фактора – поведение Национального банка, который косвенно напрямую влияет на курсообразование тенге и состояние финансовой системы России – нашего главного торгового партнера, считает эксперт.

"Сегодня курс тенге создается внутренними причинами – валютными операциями Нацфонда и денежно-кредитной политикой Национального банка. В то же время за счет большого импорта из России продуктов питания мы продолжаем покупать российскую потребительскую инфляцию, которая только за последнюю неделю октября составила 0,27%".Арсен Темирбаев

Но и влияние цен на нефть не следует сбрасывать со счетов. Если цена на нефть останется в диапазоне 75-80 долларов за баррель, это будет не только комфортно для бюджета Казахстана, но и даст дополнительные притоки в Национальный фонд страны, уверен аналитик.

Ранее мы рассказали, как снижение цен на нефть отражается на экономике Казахстана.

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