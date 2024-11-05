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Законодательство РК

Индекс деловой активности в Казахстане снижается второй месяц подряд

производство, завод, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 10:48 Фото: pixabay
Национальный банк РК опубликовал Индекс деловой активности за октябрь 2024 года, касающийся изменений экономических показателей предприятий страны и их ожиданий на ближайший год, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу НБРК, индекс деловой активности (ИДА - PMI) в октябре составил 50,9. Это ниже на 0,3 пункта, чем в сентябре. Снижение незначительное, и оно произошло из-за ухудшения показателя в секторе услуг.

Во всех других секторах отмечено улучшение динамики. Например, в производстве индекс поднялся до 52,8 (с 52,3 в сентябре), в строительстве – до 52,0 (50,4), в горнодобывающей промышленности (несмотря на сохранение показателя в негативной зоне), индекс деловой активности поднялся до 49,4 (в сентябре – 48,9).

таблицы доходы, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 10:48

Динамика индекса деловой активности. Значение показателя выше уровня 50 означает позитивное изменение, ниже уровня 50 – негативное. Фото: nationalbank.kz

В 13 регионах деловая активность улучшилась, в 7 регионах – ухудшилась. Наибольшее значение индекса зафиксировано в Жетысуской области (58,9), наименьшее – в Абайской области (42,8).

таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 10:48

Индекс деловой активности за октябрь 2024 года по регионам. Фото: nationalbank.kz

По оценкам предприятий темп роста спроса на их продукцию/услуги продолжает замедляться. В октябре спрос находился в позитивной зоне во всех секторах, кроме горнодобывающей промышленности.

В торговле отмечено замедление спроса, а в строительстве — наоборот ускорение, в остальных секторах темп роста практически не изменился. Респонденты позитивно оценили доступ к инфраструктуре, но по остальным факторам (вопросы защиты бизнеса, налоговая нагрузка, и доступ к финансам/кредитам) преобладают негативные оценки. 

таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 10:48

В октябре индекс бизнес-климата незначительно снизился и составил 11,2. Фото: nationalbank.kz

Для справки. Индекс деловой активности (ИДА - PMI) – это показатель, характеризующий состояние экономики в реальном секторе, который позволяет исследовать динамику экономических тенденций, критических и поворотных точек делового цикла. Индекс подготавливается по результатам ежемесячного опроса предприятий, проводимым НБРК и включает совокупность ответов предприятий на вопросы, касающиеся фактических изменений экономических показателей предприятий и ожиданий относительно их изменения в будущем.

Классический PMI основывается на ответах предприятий на следующие вопросы:

  • новые заказы от потребителей;
  • объемы выпуска готовой продукции;
  • найм новых сотрудников;
  • скорость доставки заказов поставщиками (опоздания);
  • уровень запасов.

Это пять ключевых вопросов. К ним добавляются еще пять вспомогательных:

  • уровень запасов у клиентов (вынесенные из общения с поставщиками предположения);
  • динамика закупочных цен;
  • объем еще не выполненных заказов;
  • динамика новых экспортных заказов;
  • ситуация с импортом.

Ранее мы сообщили, что в 2023 году Казахстан привлек впечатляющую сумму в виде прямых иностранных инвестиций – 23 млрд долларов. А также, согласно Международному институту развития менеджмента, в этом году республика вошла в 35 наиболее конкурентных стран мира.

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