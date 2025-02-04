Деловая активность в Казахстане продолжает снижаться второй месяц подряд

Согласно данным Нацбанка, в январе 2025 года показатели деловой активности в производстве и услугах перешли в отрицательную зону. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Деловая активность замедлилась, но показатель остается в положительной зоне с февраля прошлого года, составив 50,2, говорится в комментарии директора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка РК Рустема Оразалина.

Фото: Национальный банк РК

Отметим, что в декабре 2024 года также наблюдалось уменьшение показателя, по итогам прошлого месяца он составил 50,7. Снижение индекса тогда произошло из-за замедления деловой активности в производстве и услугах до 50,6 и 50,8. И в январе этот тренд продолжился.

Деловая активность в производстве и услугах по итогам января снизилась до 49,9 и 49,7 соответственно. Таким образом, индекс в этих сегментах перешел в отрицательную зону.

Поясним, что значение индекса деловой активности выше уровня 50 означает позитивное изменение, ниже уровня 50 – негативное.



"В положительной зоне показатель оказался только в торговле и строительстве, составив 51,6 и 51,2, соответственно (в декабре 2024 года – 52,1 и 53,9, соответственно). В горнодобывающей промышленности, несмотря на небольшой рост до 49,9 (с 48,3), индекс остается еще в негативной зоне". Нацбанк РК

В то же время индекс бизнес-климата в январе 2025 года продемонстрировал улучшение. Оценки и текущих и будущих условий ведения бизнеса также улучшились. В результате индекс бизнес-климата увеличился, составив 12,8. В области роста также остался индикатор "часов" бизнес-цикла.

"По оценкам предприятий, спрос на их продукцию/услуги увеличился. Несмотря на замедление, наибольший спрос был отмечен в строительстве. Спрос по экономике в целом демонстрирует рост, но в разрезе отраслей отмечено разнонаправленное изменение". Нацбанк РК

Респонденты положительно отметили изменение инфраструктуры. Однако остальные факторы, среди которых вопросы защиты бизнеса, налоговая нагрузка и доступ к финансам/кредитам, были оценены негативно. Подчеркивается, что особенно ухудшилась оценка налоговой нагрузки.

Фото: Национальный банк РК

Стоит отметить, что существенные различия в деловой активности наблюдались в разрезе областей и городов. Так, в девяти регионах деловая активность улучшилась, в 11 регионах – ухудшилась.

Наибольшее значение индекса зафиксировано в Алматы (56,9), наименьшее – в Восточно-Казахстанской области (42,4).

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