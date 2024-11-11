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Законодательство РК

Можно ли заработать на рынке жилья при высокой инфляции

ключи и домик, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 15:01 Фото: freepik
Сколько вы сможете заработать, если купите квартиру сегодня, а продадите ее через 8-10 лет? А сколько заработали те, кто купил недвижимость в 2016 году, а продаст в 2025 году? Есть ли вообще смысл вкладывать деньги в жилье, – разбирался Zakon.kz.

В октябре 2024 года, согласно данным Бюро национальной статистики, цены на новое жилье в Казахстане в среднем составили 497,3 тыс. за 1 кв. м. Это на 2,3% больше, чем год назад.

таблица недвижимость, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 15:01

Средние цены на рынке жилья в Республике Казахстан в октябре 2024 года. Фото: stat.gov.kz

Если же мы сравним эти цены с ценами 2016 года, то увидим, что тогда 1 кв. м жилья в среднем стоил 247 тыс. тенге. Соответственно, рост цен в тенге за восемь лет составил 201,33%. Кажется, что и прибыль при гипотетической продаже должна составить столько же. Но это только кажется.

Здесь нужно еще учитывать накопленную за восемь лет инфляцию, предупреждает финансовый аналитик Арсен Темирбаев. Так, только в 2016 году стоимость продуктов питания выросла в среднем на 11,2%, непродовольственных товаров – на 9%, услуг – на 6,1%. Сравните: говядина к январю 2017 стоила 1600 тенге, яйца – 275 тенге, картофель – 85 тенге и так далее. Другими словами, 1 тыс. тенге в 2016 году равна 2226 тенге сегодня. Вы легко можете проверить эти выкладки по инфляционному калькулятору в интернете.

таблица инфляция, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 15:01

Инфляция в РК по годам. Фото: tradingeconomics

Экономист Галымжан Айтказин приводит еще более характерный пример. При сравнении накопленного роста цен на рынке жилой недвижимости с потребительской инфляцией за период с января 2022 года по октябрь 2024 года мы увидим, что первичное жилье подорожало на 20,2%, вторичное жилье выросло на 17,5%, арендное жилье – на 47,8%, а потребительская инфляция за три года составила 41,1%.

То есть инфляция в Казахстане делает низкой инвестиционную привлекательность рынка жилья, который последние два года явно стагнирует.

Давайте все пересчитаем в долларах.

11 ноября 2016 года доллар стоил 339,05 тенге. То есть квадратный метр жилья в конце 2016 года стоил 728,5 доллара (247 000 : 339,05). Сегодня доллар стоит 491,71 тенге. Значит, квадратный метр жилья стоит 1011,3 доллара (497 300 : 491,71). Таким образом, если бы вы купили квартиру в 2016 году за доллары и продали сегодня, то заработали с каждого квадратного метра 282,8 доллара (1011,3 – 728,5). 

Но если вы заглянете в другой калькулятор – инфляции доллара, то увидите, что американская валюта в среднем теряла 3,8% за год, и за восемь лет потери составили 33 цента с каждого доллара. Другими словами, 1 тыс. долларов в 2016 году равна 1330 долларов сегодня. Прибыль, конечно, есть, но меньше, чем кажется.

И теперь – второе "но". Все эти восемь лет условно купленная вами квартира постоянно бы "требовала" денег – на коммунальные услуги, содержание дома, охрану и так далее. Сумму может определить каждый индивидуально. Исключение – сдача жилья в аренду, когда эти платежи осуществляет не хозяин, а арендатор. Хотя и в этом случае есть немало рисков.

И тем не менее жилье во все времена было и остается надежным средством инвестирования, которому не страшна даже двухзначная инфляция.

Ранее мы рассказали, как обманывают казахстанцев на рынке недвижимости.

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