Жилье на вторичном рынке по-прежнему можно будет приобретать за наличку, несмотря на новый законопроект

Норма о покупке жилья исключительно за безналичный расчет касается только новостроек, а не вообще всех домов и квартир, сообщает Zakon.kz.

12 июня 2025 года Сенат одобрил принятый ранее Мажилисом законопроект, полное название которого звучит так: "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью".

В числе прочих норм в проекте есть поправка в Закон РК "О платежах и платежных системах", дополняющая статью 25 пунктом 9-1 следующего содержания:

"Платежи по сделкам по приобретению доли в строящемся многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов по договорам о долевом участии в жилищном строительстве осуществляются в безналичном порядке, в том числе путем внесения наличных денег на банковский счет уполномоченной компании, в соответствии с законодательством РК о долевом участии в жилищном строительстве".

Однако некоторые казахстанцы восприняли эту новость как полный запрет на наличный расчет при сделках с недвижимостью, в частности, с жильем.

Это не так. Как видно из приведенной цитаты, исключительно безналичный расчет требуется лишь тогда, когда граждане приобретают долю в строящемся жилом доме (или коттеджном комплексе). В остальных случаях – на вторичном рынке, в частности, это правило действовать не будет. Что неудивительно, поскольку и сама цель поправок была в том, чтобы защитить дольщиков от возможных махинаций со стороны застройщиков.

И кстати, данные новеллы еще не утверждены главой государства. Лишь после того, как закон подпишет президент, тот будет введен в действие – по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Ранее вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов в Сенате озвучил, как будут защищать права дольщиков в Казахстане.