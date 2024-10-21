Как обманывают казахстанцев на рынке недвижимости

"Квартиры в РК рекордно подешевели". "Кризис пройден, скоро вырастут цены на жилье". Такие прогнозы есть на многих новостных сайтах, но часто ли они соответствуют правде? Кому выгодны такие "сенсационные заявления" и что на самом деле происходит на рынке жилья – в материале Zakon.kz.

Ответ на первый вопрос – кому это выгодно – очевиден. Выгодно самому рынку недвижимости и всем его участникам, включая, как ни странно, и покупателей. Чем больше шумихи – тем больше интереса. Чем больше интереса – тем больше шансов на сделку. Чем больше сделок – тем больше ценовой диапазон. Так пресловутая "невидимая рука рынка" наводит свой порядок в самой инертной сфере экономики.

Что же касается состояния рынка недвижимости в Казахстане, то, по мнению советника президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нины Лукьяненко, этот сектор находится в глубокой стагнации уже долгое время и никаких всплесков на нем не ожидается.

Основная тенденция, которая наметилась за последние 12 месяцев и даже чуть раньше – это сохранение общего количества сделок купли-продажи на уровне около 30 тыс. в месяц в целом по стране, рассказывает специалист. При этом показатели от месяца к месяцу менялись незначительно, если не считать оживления в июле-августе 2024 года, когда общее количество сделок превышало 40 тыс. в месяц.

"Характерная особенность времени – заметно большее количество акций от застройщиков. Это длительные рассрочки, снижение первоначального взноса при покупке, совместные акции с банками по льготным процентным ставкам". Нина Лукьяненко

Как же повлияло на динамику купли-продажи обесценивание тенге? Ведь именно этим аргументом заманивают потенциального покупателя жилья: бери сегодня, завтра будет дороже. Как считает Нина Лукьяненко, пока изменения в валютных курсах на стоимости жилья не отразились.

"Недвижимость – товар самый дорогой и самый инертный. Цены на недвижимость будут последними в цепочке изменений, которые отреагируют на обесценивание валюты. Не случайно квадратные метры называют "самой твердой валютой", которая стабильней, чем любая СКВ". Нина Лукьяненко

Кроме того, по мнению эксперта, еще в 2015 году на государственном уровне были предприняты меры, направленные на сглаживание валютных колебаний на рынке недвижимости. А именно – введено понятие дедолларизации рынка, когда все цены объявляются только в тенге. И эта мера дала свой эффект.

"Надо сказать, что еще есть продавцы, которые с ростом курса доллара поднимают цену в тенге на свои объекты. Но эффекта от этого не стоит ожидать – покупатели в очередь за таким объектом точно не выстроятся". Нина Лукьяненко

Еще один миф, который развеивает Нина Лукьяненко – мнение о том, что льготные ипотеки "обрушивают рынок жилья".

"Льготная ипотека затронула лишь определенные слои граждан, тем более, что таких льготных программ было совсем немного и банки заранее заключали договоры с застройщиками о фиксации цены на ближайшие шесть месяцев для того, чтобы у заемщиков, получивших одобрение по льготной программе, была возможность успеть выбрать свою квартиру". Нина Лукьяненко

Что касается прогноза на конец этого года, то Нина Лукьяненко считает, что мы увидим все тренды текущего года, а значит, дальнейшую стагнацию рынка.

"Главное – не подогревать неверными выводами наших граждан, не волновать их и не беспокоить неверными трактовками статистических показателей. Не нужно верить псевдоспециалистам, которые сообщают разные фейки, например, что цены в Астане выросли на 54% за год". Нина Лукьяненко

Сейчас нет никаких предпосылок для скачков на рынке недвижимости – как в сторону резкого снижения, так и в сторону резкого повышения цен, утверждает эксперт.

"Последняя статистика, что цены на "вторичку" якобы выросли на 5%, а на "первичку" – на 2% за год – абсолютно не соответствует правде. Не за год! А в сравнении сентября 2023 года с сентябрем 2024 года. По факту мы видим, что от месяца к месяцу цена одного квадратного метра менялась от 0,4 до 0,6%. Вот это правда". Нина Лукьяненко

И, если мы взглянем на показатели инфляции, то заметим, что и инфляция была в этом диапазоне. Какой напрашивается вывод? Вывод простой: цены на недвижимость стагнируют, то есть плывут по своему течению вместе с платежеспособным спросом населения, заканчивает специалист по недвижимости.

Отметим, что, согласно последним данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за месяц (с августа по сентябрь 2024 года) цены на продажу нового жилья повысились на 0,8%, перепродажу квартир – на 0,2%. При этом арендная плата за благоустроенное жилье выросла на 1,5%.

Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (8163) и Астана (6646), а также Карагандинская область (2989).