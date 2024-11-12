Нацбанк Казахстана сделал важное заявление по курсу тенге

Национальный банк Казахстана 12 ноября заявил о готовности провести валютные интервенции для стабилизации курса тенге на фоне повышенной волатильности на глобальных финансовых рынках, вызванной победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, сообщает Zakon.kz.

"В настоящее время мы наблюдаем повышенную волатильность на глобальных финансовых рынках, что связано с результатами президентских выборов в США. Победа Д. Трампа вызвала укрепление доллара США и ослабление валют развивающихся стран, включая тенге", – говорится в комментарии заместителя председателя Нацбанка Алии Молдабековой.

По ее данным, индекс доллара DXY, отслеживающий курс доллара США по отношению к основным мировым валютам, с конца сентября вырос почти на 5%, достигнув 105,5 пункта к 11 ноября. Индекс валют развивающихся рынков за тот же период снизился на 4,2%.

"Также фиксируется умеренное снижение нефтяных котировок с уровней 74-75 до 71,83 доллара за баррель на фоне ожиданий экономистов о том, что потенциальные торговые пошлины и увеличение поставок нефти из США в период президентского срока Д. Трампа приведут к переизбытку предложения. Дополнительно, сильный доллар – традиционно негативный фактор для сырьевых товаров", – отметила Молдабекова.

Она подчеркнула, что волатильность на внешних рынках влияет на поведение участников валютного рынка Казахстана.

"Мы видим заметное снижение предложения иностранной валюты и одновременное увеличение спроса на нее, что способствует ослаблению курса тенге. С начала ноября 2024 года курс национальной валюты на биржевых торгах ослаб на 1,4%, до 495 тенге за доллар США", – сообщила зампред Нацбанка.

Молдабекова выразила обеспокоенность увеличением спекулятивных сделок, усиливающих волатильность обменного курса.

"В условиях недостаточной ликвидности это может приводить к дестабилизирующим колебаниям курса. Как мы неоднократно заявляли, Национальный банк не реагирует на изменение курса национальной валюты, обоснованное фундаментальными факторами. Но вынуждены констатировать, что наблюдаемые в последние дни колебания тенге вызваны не только фундаментальными причинами. В связи с чем Национальный банк считает наблюдающуюся волатильность курса национальной валюты чрезмерной", – подчеркнула она.

В заключение Молдабекова отметила, что Национальный банк внимательно отслеживает ситуацию на внутреннем валютном рынке и готов принять меры.

"В случае сохранения текущих тенденций, в особенности спекулятивных настроений, для восстановления справедливого курсообразования, нормального функционирования валютного рынка и недопущения рисков резких скачков курса национальной валюты Национальный банк готов оперативно реагировать и обеспечить проведение валютных интервенций", – заявила она.

Ранее к казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца.

