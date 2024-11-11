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К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца

Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 16:40 Фото: pixabay
Сегодня, 11 ноября 2024 года, Национальный банк Казахстана (НБК) обратился к казахстанцам с важной информацией, касающейся пятитысячной купюры старого образца, сообщает Zakon.kz.

В монетарном регуляторе заявили о продлении по 24 сентября 2025 года периода параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года (банкноты старого образца) и банкнот номиналом 5000 тенге измененного дизайна образца 2023 года (банкноты нового образца).

"После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 сентября 2025 года, все банки и "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение трех лет, а филиалы НБК – бессрочно".Пресс-служба Национального банка Казахстана

Как отметили в Нацбанке, банкноты нового образца и банкноты старого образца в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах НБК, "Казпочте", БВУ страны и филиалах банков-нерезидентов Казахстана.

"Отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях", – напомнили в пресс-службе НБК.

Банкнота номиналом 5000 тенге образца 2011 года

Банкнота номиналом 5000 тенге образца 2011 года, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 16:40

Фото: nationalbank.kz

Банкнота номиналом 5000 тенге образца 2023 года

Банкнота номиналом 5000 тенге образца 2023 года, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 16:40

Фото: nationalbank.kz

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6 ноября 2024 года Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей.

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