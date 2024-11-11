К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
В монетарном регуляторе заявили о продлении по 24 сентября 2025 года периода параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года (банкноты старого образца) и банкнот номиналом 5000 тенге измененного дизайна образца 2023 года (банкноты нового образца).
"После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 сентября 2025 года, все банки и "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение трех лет, а филиалы НБК – бессрочно".Пресс-служба Национального банка Казахстана
Как отметили в Нацбанке, банкноты нового образца и банкноты старого образца в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах НБК, "Казпочте", БВУ страны и филиалах банков-нерезидентов Казахстана.
"Отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях", – напомнили в пресс-службе НБК.
Банкнота номиналом 5000 тенге образца 2011 года
Фото: nationalbank.kz
Банкнота номиналом 5000 тенге образца 2023 года
Фото: nationalbank.kz
6 ноября 2024 года Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей.