В Кызылорде сэкономили выделенные из резерва правительства деньги на строительство теплосетей
"Выделить Министерству промышленности и строительства РК из резерва Правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2024 год на неотложные затраты, средства в сумме 10 812 102 953 (десять миллиардов восемьсот двенадцать миллионов сто две тысячи девятьсот пятьдесят три) тенге в виде целевых трансфертов на развитие для перечисления бюджету Кызылординской области на увеличение уставного капитала АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" для строительства сетей горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах в городе Кызылорде", – говорится в документе.
Ранее на эти цели планировалось выделить 11 027 253 105,38 тенге.
Как пояснили в Министерстве промышленности и строительства, удалось сэкономить 215 150 152,38 тенге в результате проведения государственных закупок.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 ноября.