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Законодательство РК

В Кызылорде сэкономили выделенные из резерва правительства деньги на строительство теплосетей

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, рабочие, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей , фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 09:46 Фото: Zakon.kz
Подготовлено постановление правительства, которым вносятся изменения в постановление от 24 апреля 2024 года "О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Выделить Министерству промышленности и строительства РК из резерва Правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2024 год на неотложные затраты, средства в сумме 10 812 102 953 (десять миллиардов восемьсот двенадцать миллионов сто две тысячи девятьсот пятьдесят три) тенге в виде целевых трансфертов на развитие для перечисления бюджету Кызылординской области на увеличение уставного капитала АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" для строительства сетей горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах в городе Кызылорде", – говорится в документе. 

Ранее на эти цели планировалось выделить 11 027 253 105,38 тенге. 

Как пояснили в Министерстве промышленности и строительства, удалось сэкономить 215 150 152,38 тенге в результате проведения государственных закупок.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 ноября.

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