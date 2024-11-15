В Кызылорде сэкономили выделенные из резерва правительства деньги на строительство теплосетей

"Выделить Министерству промышленности и строительства РК из резерва Правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2024 год на неотложные затраты, средства в сумме 10 812 102 953 (десять миллиардов восемьсот двенадцать миллионов сто две тысячи девятьсот пятьдесят три) тенге в виде целевых трансфертов на развитие для перечисления бюджету Кызылординской области на увеличение уставного капитала АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)" для строительства сетей горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах в городе Кызылорде", – говорится в документе.