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Общество

Стало известно, что построят в Астане на 16,2 млрд тенге, выделенные из резерва правительства

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 10:57 Фото: pixabay
В рамках исполнения поручений главы государства по модернизации коммунальной инфраструктуры столицы из резерва правительства выделены средства на развитие инженерных и энергетических сетей Астаны. Соответствующие постановления подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 июля 2026 года, проинформировали в пресс-службе правительства РК:

"Реализация проектов позволит повысить надежность и обеспечить бесперебойность функционирования систем водоотведения, тепло- и электроснабжения в условиях активного жилищного строительства и роста численности населения столицы. Общий объем финансирования составляет более 16,2 млрд тенге".

Из них 8,7 млрд тенге предусмотрено на строительство и модернизацию объектов водоотведения. В частности, предусмотрена реконструкция канализационного коллектора, проходящего от существующих очистных сооружений, расположенных в столичном районе Есиль, до озера Қарабидайык в Акмолинской области. Также будет построен водосбросный коллектор для отвода очищенных сточных вод с улиц Улы Дала, Хусейн бен Талал, Чингиза Айтматова и вдоль проспекта Туран до реки Есиль.

инфографика, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 10:57

Фото: primeminister.kz

"Выполнение предусмотренных работ обеспечит надежный отвод поверхностных и дренажных вод с территории водосбора площадью 4,5 тыс. га и стабильную работу очистных сооружений производительностью около 70 тыс. куб. м в сутки. Это создаст необходимую инфраструктуру для дальнейшего развития Астаны".Пресс-служба правительства РК

7,5 млрд тенге направлено на развитие энергетической инфраструктуры столицы. За счет этих средств планируется строительство закрытой подстанции 110/20 кВ "Қарлығаш" с подключением к существующим электрическим сетям, а также модернизация турбоагрегата №1 ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия".

инфографика, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 10:57

Фото: primeminister.kz

"Ввод нового энергообъекта снизит нагрузку на действующие подстанции "Ишим" и "Байтерек" и обеспечит электроснабжением порядка 80 тыс. жителей района вокзала "Нурлы жол" и жилого массива Тельман. Дополнительные мощности также позволят ввести в эксплуатацию новые социальные объекты, в том числе школы и поликлиники".Пресс-служба правительства РК

Отмечается, что после модернизации электрическая мощность турбины ТЭЦ-2 увеличится на 30 МВт – с 80 до 110 МВт.

Это повысит надежность энергоснабжения столицы с учетом ежегодного роста потребления электроэнергии.

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Фото Динара Халдарова
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