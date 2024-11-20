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Законодательство РК

Прогноз: может ли укрепиться тенге к концу недели

деньги, тенге, доллар, курс, аналитика, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 13:23 Фото: Zakon.kz
Эксперты назвали причины, которые могут поспособствовать укреплению курса национальной валюты во второй половине недели. Подробнее – в материале Zakon.kz.

После скачка курса в понедельник тенге несколько восстановился по отношению к доллару. Напомним, что в понедельник, 18 ноября, курс продажи доллара в обменниках превышал 500 тенге. На утро среды доллары в обменных пунктах Казахстана можно приобрести в среднем по курсу 497-498 тенге. Официальный курс доллара, установленный Нацбанком РК, составляет 497,26 тенге. А по данным АФК, на сегодняшней утренней сессии пара USDKZT торговалась уже на уровне 495,75 тенге за доллар.

доллар, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 13:23

Фото: Национальный банк РК

Казахстанский тенге в паре с долларом США перестал падать и ограниченно скорректировался на KASE, говорит аналитик Анна Бодрова. Однако есть вероятность, что это просто пауза в направленном движении, считает эксперт.

"Ноябрь складывается весьма травматичным месяцем для тенге. В этом месяце национальная валюта РК попала под комплекс мер давления: от недостаточности валютного предложения на внутреннем рынке до массового и местами хаотичного ухода от рисков на глобальном уровне". Анна Бодрова

Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на среду сложились следующим образом: доллар США останется в рамках 496-500 тенге, евро – 520-530 тенге, рубль – 4,95-5,03 тенге, китайский юань – 67-69 тенге.

В аналитическом центре АФК считают, что серьезную поддержку тенге ближе к концу текущей недели могут оказывать обязательная конвертация 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора (КГС).

Нацбанк РК 19 ноября сообщил, что для повышения сбалансированности валютного рынка будет возобновлена норма об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами КГС.

"Ранее эта норма действовала до августа 2023 года, когда она была приостановлена в связи с изменившимися макроэкономическими условиями. Вместе с тем данная норма является эффективным инструментом, который всегда может быть оперативно задействован для сглаживания шоков". Нацбанк РК

Вместе с этим положительно на курс может повлиять налоговая неделя и высокие трансферты из Нацфонда.

По информации АФК, пик выплат квартальных налогов в бюджет намечен на 22-25 ноября. В частности, 25 ноября завершается срок уплаты рентного налога, дополнительных платежей недропользователя, КПН, НДПИ и НДС.

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