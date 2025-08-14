#АЭС в Казахстане
Финансы

Что помогло укрепиться курсу тенге в середине недели

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 15:09 Фото: Zakon.kz
В середине недели нацвалюта Казахстана продемонстрировала укрепление на внутреннем валютном рынке. Что поспособствовало такой динамике – в материале Zakon.kz.

Несмотря на продолжающуюся коррекцию цен на нефть, средневзвешенный курс по паре USD/KZT по итогам торгов среды резко опустился до 538,03 тенге за доллар, снизившись на 4,01 тенге. По данным Ассоциации финансистов Казахстана, объем торгов при этом оставался повышенным и составил 275,6 млн долларов (+5,9 млн).

"Такая динамика обменного курса могла быть связана с подготовкой экспортеров к предстоящему старту налогового периода в условиях привлекательного курса продажи инвалюты, а также с ожиданиями улучшения геополитической обстановки в регионе в свете предстоящей встречи лидеров США и РФ".АФК

Сегодня в фокусе внимания дня – публикация данных об индексе цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Последние четыре недели подряд показатель показывает небольшой рост – на 0,1%, уточнили в АФК.

Добавим, что цены на нефть в среду опустились до 65,6 доллара за баррель (-0,7%) после того, как Управление энергетической информации США (EIA) опубликовало отчет по недельным запасам сырой нефти. По данным EIA, запасы нефти в США за неделю выросли на 3 млн баррелей, до 426,7 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали сокращения на 900 тыс. баррелей. Чистый импорт нефти в США за прошлую неделю увеличился на 699 тыс. баррелей в сутки, сообщили в EIA.

Вместе с тем, по информации Trading Economics, фьючерсы на нефть марки Brent в четверг выросли примерно до 65,8 доллара за баррель, прервав двухдневное снижение.

Ранее мы также сообщали, что к началу сентября курс по паре USD/KZT прогнозируется на уровне 541,7 тенге за доллар, а через год на отметке 573 тенге.

Ольга Кудряшова
