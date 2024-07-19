Станет ли доллар дешевле: аналитики поделились прогнозами по курсу валют

Каким будет курс доллара на следующей неделе, и какие факторы могут поспособствовать укреплению курса тенге, в материале Zakon.kz.

На минувшей неделе укрепления курса тенге снова не произошло. По итогам торгов в пятницу, 19 июля, средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,58 тенге, поднявшись на 1,33 тенге. Таким образом, за неделю доллар вырос на 3,5 тенге.

Фото: Национальный банк РК

Напомним, что по оценкам экспертов решение о покупке акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд, о котором сообщалось в начале недели, в перспективе может поспособствовать некоторому укреплению нацвалюты, и снижению курса доллара до 470 – 465 тенге. Однако в рамках текущей недели этого не случилось.

Аналитик Alpari Анна Бодрова отметила, что новости о покупке Нацбанком акций "Казатомпрома" действительно долгосрочно позитивны для курса тенге.

"Более высокая активность на валютном рынке могла бы поддержать позицию нацвалюты РК. Однако позитива в ценах пока не видно: может быть, это связано с тем, что интенсивная пора приобретения пока не стартовала". Анна Бодрова

Эксперт выразила надежду на то, что Нацбанк все-таки станет более активным в плане предложения валютной ликвидности. В таком случае курс тенге стабилизировался бы быстрее.

"В целом, положение тенге не выглядит крайне проблемным: на фоне ослабления нацвалюты РК неплохо зарабатывают экспортеры. Это значит, что поток финансов в госбюджет адекватный". Анна Бодрова

В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) полагают, что небольшое ослабление нацвалюты на предыдущей сессии могло происходить под влиянием внутренних факторов, главными среди которых можно назвать ускорение освоения бюджетных средств, прохождение активного сезона отпусков, выплаты по внешнему долгу и покупки инвалюты для ЕНПФ.

"Между тем фундаментальную поддержку тенге может оказывать улучшение профицита торгового баланса. Так, экспорт товаров в январе-мае этого года составил 32,5 млрд долларов, а импорт – 22,9 млрд долларов. Соответственно, профицит торгового баланса улучшился до 9,6 млрд долларов против показателя в 7,2 млрд долларов в аналогичном периоде прошлого года". АФК

Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали считает, что в летний период нарастает давление на тенге за счет сезонности, которая продиктована усилением спроса на иностранную валюту.

"Говоря о факторах динамики курса, исходя из графика трансфертных выплат в бюджет страны, суммы трансфертов в бюджетных целях должны стать более умеренными во второй половине года, в совокупности выводя на некоторую переоценку тенге в этот период в сторону понижения. Платежный баланс пока не предполагает существенных дисбалансов относительно существующих уровней колебаний нацвалюты". АФК

По данным эксперта, до конца текущего года в среднем оценка по курсу закладывается в рамках текущего коридора колебаний в 465–480 тенге за доллар, при условии отсутствия серьезных шоков на рынке.

На новой неделе июля аналитики ожидают, что американский доллар проторгуется в границах 470–482 тенге, евро – 515–525 тенге, рубль – 5,35–5,48 тенге, китайский юань – 63–66 тенге.