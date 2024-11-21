Рынок доставки приносит Казахстану миллионы евро добавочной экономической стоимости

Рынок доставки становится одним из драйверов экономического роста в Казахстане. Таковы итоги исследования, проведенного Glovo совместно с аналитической компанией Statista PLUS, сообщает Zakon.kz.

Согласно их данным, в 2023 году платформа доставки и их партнеры создали добавочную экономическую стоимость в размере 163 млн евро.

Презентовала итоги исследования в Астана Хаб генеральный директор Glovo в Казахстане Айканыш Сапаралиева. Она отметила, что аналитика включает ключевые показатели по экономической добавочной стоимости, поддержке занятости и налоговым отчислениям, а также влияние на малый и средний бизнес.

Фото: пресс-служба Glovo

"В совокупности Glovo и его партнеры создали за 2023 год добавочную экономическую стоимость в размере 163 млн евро, из которых 80 млн евро – это прямой эффект, в основном в секторах ресторанного бизнеса, транспорта и складской логистики. Косвенный эффект составил 59 млн евро и в основном был сосредоточен в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Например, упаковочная бумага, продукты питания и так далее. Дополнительный доход домохозяйств в размере 24 млн евро направлялся на приобретение продуктов питания, жилья и одежды", – отметила она.

При этом спикер подчеркнула, что Glovo является трехсторонним макретплейсом, то есть объединяет на свой платформе малый и средний бизнес, то есть партнеров в виде ресторанов, супермаркетов, аптек. Второе звено – это курьеры, которые доставляют заказ на платформе. И третье звено – это пользователи, которые получают сервис доставки.

"Сегодня мы не говорим о курьерах и пользователях. Мы говорим лишь о партнерах – о МСБ, который совместно с нами увеличивает свои обороты, доходы и тоже делает дальнейший вклад в экономику", –пояснила Айканыш Сапаралиева.

Вторым значительным показателем, по ее данным, является создание рабочих мест.

Фото: Пресс-служба Glovo

"Платформа также выступает одним из больших драйверов по созданию новых рабочих мест. Зачастую, когда говорят о платформах, почему-то представляют только курьеров. Но на самом деле экосистема гораздо шире – ведь наши партнеры тоже привлекают рабочую силу для того, чтобы обслуживать доставку. За 2023 год Glovo и его партнеры обеспечили 5 962 эквивалента полной занятости (FTE). Прямой эффект в первую очередь коснулся сектора ресторанного бизнеса и сферы транспорта и складской логистики. Косвенный эффект отразился на сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и торговле. Так, 3,5 тыс. рабочих мест создано от прямого эффекта, 1,4 тыс. рабочих мест создано в косвенных индустриях – это транспорт и логистика и около тысячу рабочих мест создано в сельском хозяйстве и промышленности", – указала генеральный директор Glovo в Казахстане.

По ее данным, эти рабочие места были созданы для обслуживания заказов Glovo, не включает еще то активное количество курьеров, которые взаимодействуют с платформой Glovo. Но если включить и их, то создано в совокупности более 12 тысяч рабочих мест.

Исследование ответило и на вопрос о том, сколько налогов поступает от этой деятельности.

"В 2023 году Glovo и его партнеры внесли в государственный бюджет Казахстана 29 млн евро налоговых отчислений, включая налог на добавленную стоимость, взносы на социальное обеспечение и налоги на заработную плату. Наибольшие поступления пришлись на гостиничный и ресторанный секторы – более 15 млн евро, а транспортный сектор принес более 5 млн евро. Это довольно внушительные данные, которые показывают, как онлайн-платформы, такие как Glovo, делают большой вклад в развитие национальной экономики Казахстана", – сообщила Айканыш Сапаралиева.

Фото: пресс-служба Glovo

Также в рамках исследования был проведен социологический опрос более 200 представителей малого и среднего предпринимательства на предмет влияния Glovo на их бизнес.

"Почти 99% из них отметили, что благодаря доставке их обороты увеличились. У нас есть статистика, где показано, что в среднем наша платформа приносит малому среднему бизнесу 26% дополнительного оборота. При том, что им не нужно инвестировать дополнительно в расширение инфраструктуры. С текущей инфраструктурой, только выходя на онлайн рынок, они уже могут на 26% в среднем увеличить свои обороты. Причем 43% этих респондентов говорят о том, что их дополнительные доходы от доставки выросли от 25 до 50%. Это очень внушительный вклад именно от доставки", -– сказала спикер.

По ее словам, платформа позволяет бизнесу работать не только офлайн, но и выходить на онлайн аудиторию, обслуживая тех, кто не может прийти в их локацию физически. В итоге бизнес становится более клиентоориентированными и получает больше доходов от доставки.