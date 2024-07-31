"Модно у молодежи": сколько зарабатывают курьеры в Казахстане

В 2024 году Glovo в Казахстане отмечает пятилетие. Генеральный менеджер Glovo в Казахстане Айканыш Сапаралиева рассказала Zakon.kz, как за прошедшее время изменился социальный статус курьера и сколько он сегодня может заработать, становясь частью экосистемы Glovo.

– Расскажите, пожалуйста, как в Glovo устроено обучение курьеров, партнеров, сколько средств, сил в это вкладывается и зачем это нужно?

– Хотя сегодня в процессе доставки еды работают AI технологии, но в первую очередь все держится на людях, и человеческий фактор никто не отменял. На каждом этапе логистической цепочки могут возникнуть разные обстоятельства. Поэтому нам критически важно выдерживать высокие стандарты работы с партнерами и курьерами.

Курьеры не просто проходят первоначальный инструктаж, они регулярно проходят обучение по всем направлениям – от соблюдения ПДД до работы с приложением. Мы в это очень много вкладываем, и речь не только о деньгах.

Курьеры – это значимая часть экосистемы Glovo. Нам важно убедиться, что они понимают правила и законы, находятся в безопасности, обеспечены конкурентными условиями получения дохода. Мы постоянно сверяемся с рынком по уровню дохода.

– А что насчет партнеров?

– Почти то же самое. Когда мы подключаем партнера к системе, нам важно убедиться, что он все правильно понял. Чтобы ему было удобно и выгодно работать именно с нами. Это системная работа, так как, учитывая определенную "текучесть" кадров, иногда приходится объяснять все с самого начала. Кроме того, нам важно регулярно получать обратную связь. У нас для этого есть целая команда аккаунт-менеджеров, где у каждого есть закрепленный профиль партнеров, которые могут обратиться к ним по разным вопросам. Кроме всего прочего, эти аккаунт-менеджеры занимаются аналитикой деятельности партнеров и запуском промо-компаний.

Почему важно операции наладить не только с курьерами, но и с партнерами? Потому что, если партнер очень долго готовит, это сказывается на времени доставки. Мы постоянно работаем с партнерами и делаем так, чтобы курьеры не ждали на месте.

– Проводится ли какая-то работа по изменению престижа, положения курьера в обществе для того, чтобы привлекать новых людей?

– Быть курьером сегодня – это даже модно. Это определенный уровень свободы, который мы даем молодежи. Например, возможность и учиться, и получать доход. Я считаю, что статус курьера в Казахстане за последние пять лет значительно изменился.

Быть курьером Glovo – это еще и иметь возможности для профессионального развития и роста. Мы инвестируем в это направление. Например, у нас есть коллаборация с Astana Hub, где курьеры могут пройти онлайн-курсы для повышения цифровых навыков. Потому что мы понимаем, что курьеры не будут всегда оставаться курьерами. И хотим, чтобы они параллельно развивали конкурентоспособные навыки. В рамках партнерства с Astana HUB на сегодня обучаются почти 400 курьеров.

– Сколько в среднем курьеры сейчас зарабатывают?

– Уровень дохода курьера зависит от множества разных факторов. Сомневаюсь, что усредненные цифры покажут репрезентативную картину, однако, если все-таки попробовать назвать какую-то сумму, на которую можно было бы ориентироваться "на входе", речь пойдет о 350 тыс. тенге в месяц. Повторюсь, это средняя цифра для активных людей.

– Расскажите, пожалуйста, изменится ли работа курьера в ближайшее время, и если да, то как именно?

– На горизонте два ключевых изменения. Во-первых, это регуляторные изменения по обиходу мототранспорта в Казахстане. Курьер обязан иметь права категории А1, а также документы на транспортное средство. Довольно большая часть курьеров на мопедах и мотоциклах на сегодняшний день не имеет прав. Это очень серьезный вопрос, ведь безопасность на дорогах должна быть приоритетом для всех. И мы рады грядущим нововведениям.

Второе ключевое нововведение – в сентябре вступает в силу изменение в налоговом законодательстве, делающее онлайн-платформы налоговыми агентами. Мы будем удерживать налоги от деятельности курьеров и перечислять государству. У нас сейчас около 40% курьеров подключены к платформе как индивидуальные предприниматели, которые самостоятельно уплачивают налоги. Есть определенный процент курьеров по ГПХ. И теперь нам нужно будет постепенно переводить эту аудиторию на новую модель. В целом, это нововведение все упрощает и делает систему более прозрачной.