Глава МНЭ о тарифах на комуслуги: Будет идти плавный рост

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров в кулуарах Сената 21 ноября 2024 года рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дальнейшего повышения тарифов на коммунальные услуги, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МНЭ отметил, что программа по модернизации будет идти до 2029 года.

"Другое дело, как управлять тарифами. Я же сказал, что мы будем внедрять новые инструменты финансирования модернизации за счет долгосрочных ресурсов институтов развития, Банка развития Казахстана. Это позволит управлять процессами повышения тарифов. Сделать их более плавными. Параллельно будут решаться вопросы социального обеспечения тех слоев населения, которые будут нуждаться в помощи", – добавил Нурлан Байбазаров.

На уточняющий вопрос журналистов о том, значит ли это, что до 2029 года следует ожидать роста тарифов, он ответил:

"Плавно рост тарифов будет идти, но параллельно будет усиляться социальная защита".

Градация, по его словам, будет зависеть от объемов привлекаемых на модернизацию инфраструктуры инвестиций.

21 ноября спикер Сената Маулен Ашимбаев, говоря о повышении тарифов в Казахстане на комуслуги, заявил, что это наследство, которое досталось от предыдущего периода. Он считает, что из-за того, что это не делалось несколько лет, весь жилищно-коммунальный комплекс "находится в достаточно сложном положении".