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Нацбанк анонсировал выпуск новых коллекционных монет "Мечети и соборы Казахстана"

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 18:42 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В обращение выходит коллекционные монеты Astana qalasynyn bas meshiti из серии "Мечети и соборы Казахстана" и Fatima qoly из серии "Магические символы", сообщает Zakon.kz.

Продажа монет Astana qalasynyn bas meshiti стартует с 25 ноября 2024 года, а FATIMA QOLY (Рука Фатимы) с 28 ноября 2024 года. 

Монета Astana qalasynyn bas meshiti продолжает серию "Мечети и соборы Казахстана". Она посвящена Центральной мечети Астаны, открывшей свои двери в 2022 году. Данная мечеть является крупнейшей в Казахстане и Центральной Азии. В дизайне монеты – стилизованное изображение Центральной мечети города и надпись на арабском языке, обозначающая мусульманское приветствие.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, массой 31,1 гр., диаметром 38,61 мм, номиналом 1000 тенге, тиражом 1000 штук.

монеты, Национальный банк, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 18:42

Фото: Национальный банк РК

Монета Fatima qoly (Рука Фатимы) – шестая монета серии "Магические символы". В основе дизайна монеты лежит стилизованное орнаментальное изображение защитного амулета в форме открытой ладони, известного в культурах народов разных стран.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с применением технологии нанесения эмали и золочения, массой 31,1 гр., диаметром 38,61 мм, качеством изготовления antique silver, номиналом 1000 тенге, тиражом изготовления три тысячи штук.

монеты, Национальный банк, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 18:42

Фото: Национальный банк РК

Все виды монет обязательны к приему в торговых точка на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Ранее сообщалось, что в преддверии Конгресса финансистов Нацбанк запустил web-приложение "НБК онлайн".

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