О старте продаж новых коллекционных монет сообщили в Нацбанке
Монета TÁŃIRLIK KÚNTIZBE изготовлена из серебра 925 пробы. Масса монеты – 100 г, диаметр – 50 мм, качество изготовления – antique silver, номинал – 1000 тенге, тираж изготовления – 500 (пятьсот) штук.
Фото: nationalbank.kz
Монета MERCURY изготовлена из серебра 925 пробы с применением технологии золочения и с танталовой вставкой. Масса монеты – 35 г, диаметр – 38,61 мм, качество изготовления – proof, номинал – 1000 тенге, тираж изготовления – 1000 (одна тысяча) штук.
Фото: nationalbank.kz
Все они изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
Уточняется, что продажа будет осуществляться через интернет-магазин НБК.
А в декабре прошлого года в обращение были выпущены коллекционные монеты QAZAQ KÚRESI из серии монет "Обряды, национальные игры Казахстана".