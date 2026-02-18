#Референдум-2026
События

О старте продаж новых коллекционных монет сообщили в Нацбанке

Коллекционные монеты Национального Банка РК, коллекционные монеты Нацбанка РК, коллекционная монета, нацвалюта РК, национальная валюта РК, инвестиционные монеты, инвестиционная монета, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 20:37 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана проинформировал о начале продаж коллекционных серебряных монет TÁŃIRLIK KÚNTIZBE из серии "Магические символы" и MERCURY из серии "Планеты Солнечной системы" с 20 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Монета TÁŃIRLIK KÚNTIZBE изготовлена из серебра 925 пробы. Масса монеты – 100 г, диаметр – 50 мм, качество изготовления – antique silver, номинал – 1000 тенге, тираж изготовления – 500 (пятьсот) штук.

Фото: nationalbank.kz


Монета MERCURY изготовлена из серебра 925 пробы с применением технологии золочения и с танталовой вставкой. Масса монеты – 35 г, диаметр – 38,61 мм, качество изготовления – proof, номинал – 1000 тенге, тираж изготовления – 1000 (одна тысяча) штук.

Фото: nationalbank.kz

Все они изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Уточняется, что продажа будет осуществляться через интернет-магазин НБК.

А в декабре прошлого года в обращение были выпущены коллекционные монеты QAZAQ KÚRESI из серии монет "Обряды, национальные игры Казахстана".

