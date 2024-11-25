Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 498,34 тенге, евро – 519,72 тенге, рубля – 4,85 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 502 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 519 тенге, продажи – 525 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 4,97 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 498,7 тенге, продажи – 500,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 521 тенге, продажи – 525,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 4,97 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 501,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 521 тенге, продажи – 525 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 4,9 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.