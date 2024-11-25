Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 ноября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 25 ноября 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 498,34 тенге, евро – 519,72 тенге, рубля – 4,85 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 502 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 519 тенге, продажи – 525 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 4,97 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 498,7 тенге, продажи – 500,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 521 тенге, продажи – 525,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 4,97 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 501,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 521 тенге, продажи – 525 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 4,9 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Китай, Европа и Россия: с кем успешней всего торгует Казахстан Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 24 ноября Как изменились курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента 23 ноября

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