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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 ноября

Обмен валют, деньги, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 11:08 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 25 ноября 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 498,34 тенге, евро – 519,72 тенге, рубля – 4,85 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 502 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 519 тенге, продажи – 525 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 4,97 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 498,7 тенге, продажи – 500,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 521 тенге, продажи – 525,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 4,97 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 501,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 521 тенге, продажи – 525 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 4,9 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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