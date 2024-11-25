Спасение в тенге: россияне ищут убежища в фондовом рынке Казахстана

В условиях невиданных санкций российские частные инвесторы заняты поиском альтернативных путей спасения своих рублевых активов через вложения в зарубежные финансовые рынки, сообщает Zakon.kz.

21 ноября 2024 года Минфин США ввел невиданные блокирующие санкции в отношении финансового сектора России. Под строжайшие ограничения попал Газпромбанк, БКС-банк и еще 50 банков и 40 регистраторов. В итоге рубль стремительно покатился вниз, моментально преодолев отметку в 100 рублей за доллар США.

Американские санкции больно ударили и по тенге, отбросив национальную валюту Казахстана за пределы "психологического рубежа" в 500 тенге за доллар.

Тем не менее, казахстанский финансовый рынок, несмотря на свои относительно небольшие размеры, оказался более стабильным и устойчивым к внешним потрясениям, и этот феномен уже заметили многие российские частные инвесторы, а на портале РБК даже вышел программный материал о том, как лучше инвестировать в фондовый рынок Казахстана.

Ведущие российские специалисты, опрошенные сайтом, рассказали о плюсах фондового рынка РК. Так, финансист Вероника Жукова отметила, что российские инвесторы могут инвестировать в казахстанский рынок через фондовую биржу и Astana International Exchange или KASE. Последняя, кстати, занимает второе место по объему торгов ценными бумагами среди бирж СНГ.

"В январе — сентябре 2024 года объем торгов на бирже составил 291 млрд тенге (примерно 634 млн долларов), что на 2,6% выше того же периода 2023 года". Вероника Жукова

А директор российской инвестиционной компании Валентин Шлыков раскрыл основные преимущества казахстанского фондового рынка. Например, отсутствие рисков потери активов при дефолте брокера или ⁠простота открытия счета на русском языке.

Из дополнительных плюсов можно отметить дистанционное обслуживание счета, возможность работать в тенге или иметь мультивалютный брокерский счет и осуществлять быструю конвертацию валют.

Но при этом эксперт обращает внимание на "подводные камни" казахстанского рынка.

"Это жесткий комплаенс, так как Казахстан соблюдает все санкционные требования, поэтому каждый клиент проверяется очень тщательно и ему придется подтвердить происхождение денежных средств". Валентин Шлыков

Казахстан вполне может сегодня привлекать частные российские инвестиции, тем более что объем их по нашим меркам огромен, считает финансист Арсен Темирбаев.

По официальным данным, сегодня физическими лицами на Мосбирже открыто более 60 миллионов счетов. Только за сентябрь сделки на MOEX заключили 3,8 миллионов человек на сумму 123 млрд рублей.

"Даже если каждый сотый инвестор из России захочет прийти в Казахстан, мы получим миллиарды рублей, конвертированных в тенге, которые начнут вращаться в нашей финансовой орбите". Арсен Темирбаев

Ранее мы сообщили, что ведущее международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Казахстана в иностранной валюте на уровне BBB с прогнозом "Стабильный". Это лучший показатель в регионе, дающий весомые преимущества в виде потенциального повышения стоимости ценных бумаг и расширения доступа на мировые финансовые рынки.