Новые указы и заявления Трампа: как реагирует нефть, биткоин и фондовые рынки

Как реагируют на заявления и новые указы Дональда Трампа финансовые рынки и что происходит с ценой на нефть, в материале Zakon.kz.

Инаугурация Дональда Трампа и первые заявления нового президента США вызвали активную реакцию на мировых финансовых рынках, а также отразились на стоимости нефти.

Так, по итогам торгов вторника цены на нефть марки Brent снизились на фоне ожиданий перенасыщения американского нефтяного рынка, сообщают в АФК.

"Сразу после вступления в должность президент США Дональд Трамп подписал декларацию о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики, отменив ограничения на бурение в большинстве прибрежных вод страны. Аналитики EIA отмечают, что рост добычи нефти при замедлении мирового спроса на сырье может оказать заметное давление на нефтяные котировки в текущем году. Негативный сентимент также поддержали заявления Трампа о "вероятном" прекращении импорта нефти из Венесуэлы, а также задержка в введении импортных пошлин на сырье из Канады и Мексики". АФК

По данным Trading Economics, фьючерсы на нефть марки Brent в среду торгуются около 79 долларов за баррель, снизившись более чем на 1% за сутки. Нефть снижается в том числе после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном введении 10% пошлин на импорт товаров китайского производства уже с 1 февраля.

Фото: Trading Economics

Добавим, что Трамп также сообщил о намерении ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля 2025 года. К слову, ранее Трамп также указывал, что новые тарифы для Китая могут зависеть от того, какое решение будет принято относительно TikTok.

Фондовые индексы Китая и Гонконга после заявлений Трампа стали снижаться утром в среду. В частности, фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 1%, гонконгский Hang Seng потерял порядка 1,8% к моменту написания материала.

К слову, основные американские индексы по итогам торгов, три основных индекса США завершили их в положительной зоне. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,2%, S&P 500 поднялся на 0,8%, а Nasdaq – на 0,6%.

Ключевые европейские индексы также закрылись в зоне роста. Так, фондовый индекс европейских акций STOXX 600 прибавил 0,4%, британский FTSE 100 +0,3%. Некоторое снижение с утра во вторник демонстрировал немецкий DAX, но по итогам торгов вырос на 0,2%. Французский индекс CAC 40 также остался в положительной зоне, прибавив почти 0,5%.

Между тем биткоин после резкого скачка до 109 тыс. долларов в понедельник пошел вниз сразу после инаугурации американского президента. Как отмечали аналитики, это было связано с тем, что оптимистичные настроения инвесторов в отношении криптовалют остыли ввиду того, что Трамп в рамках выступления не сделал каких-либо заявлений относительно будущих решений по крипторынку.

Однако сегодня ситуация снова меняется в пользу криптовалют. Биткоин вырос в среду до 105 тыс. долларов после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам при президенте Дональде Трампе заявила, что готовит новую нормативно-правовую базу для криптовалют, передает Investing.

Фото: Google Финансы

К слову, на фоне неопределенности в отношении торговой политики США и, как следствие, дальнейшей ситуации с инфляцией индекс доллара заметно снизился (-1,2%) согласно данным АФК. В то же время стоимость золота как защитного актива, пользующегося повышенной привлекательностью в подобных условиях, выросла на 0,4%.

Ранее Zakon.kz рассказывал, к чему может привести увеличение добычи нефти и газа в США, о котором говорил Дональд Трамп.