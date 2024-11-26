Что будет с ценами на нефть в 2025 году – прогнозы аналитиков

Сегодня цены на нефть испытывают сильнейшее спекулятивное давление на фоне сложных мировых процессов. Любое сообщение с Ближнего Востока, с территории Украины или от пресс-службы Дональда Трампа способны либо обвалить, либо поднять стоимость "черного золота", сообщает Zakon.kz.

В качестве примера невероятной волатильности цен на нефть можно привести динамику за последние два дня.

В понедельник 25 ноября 2024 года цены на нефть марки Brent и WTI снизились на 2 доллара за баррель после сообщений о прекращении конфликта между Ливаном и Израилем, что повлекло за собой распродажу сырой нефти. Сегодня, 26 ноября, после того, как инвесторы "переварили" эту новость, цены на нефть марки Brent, абсолютно "на пустом месте" выросли на 29 центов, а фьючерсы на нефть West Texas Intermediate поднялись на 26 центов.

Такое "шатание" стоимости нефти в 2024 году (от 90 долларов за баррель в марте до 70 долларов в сентябре) говорит лишь о нестабильности человеческих ценностей, но никак не о чистой стоимости товара как такового.

Фьючерс на нефть Brent за 12 месяцев. Фото: investing

Тем не менее эксперты во всем мире пытаются предсказать, как будет развиваться рынок нефти, и какие цены нас ждут в 2025 году.

Так, аналитики Goldman Sachs (ведущая инвестиционно-банковская компания в мире, базирующаяся в США. Ее деятельность включает в себя инвестиционный банкинг, торговлю ценными бумагами, валютой, товарами и деривативами, инвестиционное консультирование, финансирование, управление активами, — прим.ред.) прогнозируют, что средняя цена нефти марки Brent в 2025 году составит 76 долларов США за баррель.

Такая уверенность основывается на предположении, что глобальный рынок будет испытывать умеренный избыток нефти.

Как утверждает MarketWatch, ожидаемая цена нефти в 76 долларов за баррель возможна при пополнении стратегических запасов нефти как США, так и в Китае.

Согласно ожиданиям, предложение нефти превысит спрос в 2025 году на 400 тысяч баррелей в сутки, что обусловлено устойчивым увеличением поставок в США.

Предполагаемые объемы роста поставок (баррелей в сутки):

640 тысяч — добыча в США,

220 тысяч — поставки из Канады,

130 тысяч — из Бразилии,

80 тысяч — из Гайаны.

При этом средняя цена нефти будет меняться по кварталам 2025 года:

в I квартале 2025 года средняя цена барреля нефти Brent составит 75 долларов,

во II квартале — 77 долларов,

в III квартале — 76 долларов,

в IV квартале — 74 доллара.

При этом ожидается, что цена марки WTI будет торговаться на 4 доллара ниже по сравнению с маркой Brent.

Также Goldman Sachs отмечает, что ситуация с Ираном остается неопределенной, ссылаясь на заявления кандидатов в новую администрацию Трампа, которые решительно говорят о необходимости оказания максимального давления на эту страну. Аналитики допускают снижение добычи в Иране на 200 тысяч баррелей в сутки.

Что касается более дальних перспектив, то в Goldman Sachs делают фатальный прогноз.

Спрос на нефть будет расти еще только 10 лет благодаря росту ВВП в развивающихся странах. В дальнейшем начнется стремительная "декарбонизация" экономик в мире.

Что касается Казахстана, то мы уже делали расклад на грядущий год, в котором говорилось, что бюджет Казахстана в 2025 году будет в точности исполнен, если стоимость нефти составит минимум 75 долларов за баррель.

Именно такая стоимость заложена правительством страны в бюджете на следующий год. Цены на нефть для нашей страны имеют принципиальное значение, ведь платежи от нефтедобывающей отрасли формируют около трети поступлений в казну.