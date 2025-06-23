Трамп выступил за сдерживание цен на нефть

Президент США Дональд Трамп призвал сдерживать рост цен на нефть на фоне слухов о возможной блокировке Ормузского пролива Ираном, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил 23 июня 2025 года в Truth Social.

"Я слежу! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого", – написал он, обратившись к производителям нефти.

Президент США призвал Минэнерго действовать резко:

"Бури, детка, бури! И я имею в виду – Немедленно". Дональд Трамп

Эксперты предупреждают, что в случае перекрытия Ормузского пролива цена нефти может подскочить до 110-130 доллар за баррель.

Ранее мы сообщали, что в МИД Казахстана высказались об отношениях с Ираном.