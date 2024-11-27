Северо-Казахстанская область вышла в лидеры по экономическому развитию страны
Бюро национальной статистики Агентства РК по стратегическому планированию и реформам выпустило данные по очередному краткосрочному экономическому индикатору за 9 месяцев 2024 года, в котором говорится, что темп роста экономики в стране с сентября не изменился и составил 5,3%.
Согласно статистическим данным, индексы физического объема выросли больше всего в:
- промышленности – на 2,6%,
- связи – на 5,7%,
- торговле – 7,3%,
- транспорте и складировании – 7,9%.
- строительстве – 10,2%,
- сельском хозяйстве – 12,7%.
Фото: stat.gov.kz
С другой стороны, наблюдается замедление роста отмечено в горнодобывающей промышленности (– 100,3%) и водоснабжении (98,8).
Отрицательные темпы роста краткосрочного экономического индикатора сложились в Атырауской области (92,3%). Остальные регионы показали рост. Самые высокие темпы в:
- Северо-Казахстанской области: 16,5%,
- Карагандинской области: 13,7%,
- Улытауской области: 13,4%.
КЭИ по регионам. Фото: stat.gov.kz
В целом следует отметить, что наибольший вклад в экономику Казахстана вносят циклические отрасли (сельское хозяйство, строительство, логистика и транспорт, складирование, торговля). Это говорит о том, что диверсификация экономики в общем и развитие перерабатывающих отраслей в частности остаются на недостаточном уровне.
Ранее мы рассказали, что ведущие эксперты Казахстана снизили прогноз по росту экономики на 2025 год с 5% до 4,7%. Прогноз на 2026 год – 4,5%.