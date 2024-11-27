Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Северо-Казахстанская область вышла в лидеры по экономическому развитию страны

комбайны, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 10:36 Фото: primeminister.kz
Согласно статистическим данным, экономика Казахстана, несмотря на внешние шоки, показывает устойчивый рост в 5,3%. Главную роль в стабильной динамике осенью 2024 года сыграло сельское хозяйство страны, показав рост на 12,7%, сообщает Zakon.kz.

Бюро национальной статистики Агентства РК по стратегическому планированию и реформам выпустило данные по очередному краткосрочному экономическому индикатору за 9 месяцев 2024 года, в котором говорится, что темп роста экономики в стране с сентября не изменился и составил 5,3%.

Согласно статистическим данным, индексы физического объема выросли больше всего в:

  • промышленности – на 2,6%,
  • связи – на 5,7%,
  • торговле – 7,3%,
  • транспорте и складировании – 7,9%.
  • строительстве – 10,2%,
  • сельском хозяйстве – 12,7%.
таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 10:36

Фото: stat.gov.kz

С другой стороны, наблюдается замедление роста отмечено в горнодобывающей промышленности (– 100,3%) и водоснабжении (98,8).

Отрицательные темпы роста краткосрочного экономического индикатора сложились в Атырауской области (92,3%). Остальные регионы показали рост. Самые высокие темпы в:

  • Северо-Казахстанской области: 16,5%,
  • Карагандинской области: 13,7%,
  • Улытауской области: 13,4%.
таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 10:36

КЭИ по регионам. Фото: stat.gov.kz

В целом следует отметить, что наибольший вклад в экономику Казахстана вносят циклические отрасли (сельское хозяйство, строительство, логистика и транспорт, складирование, торговля). Это говорит о том, что диверсификация экономики в общем и развитие перерабатывающих отраслей в частности остаются на недостаточном уровне.

Ранее мы рассказали, что ведущие эксперты Казахстана снизили прогноз по росту экономики на 2025 год с 5% до 4,7%. Прогноз на 2026 год – 4,5%.

Читайте также

Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан
Уплата и возврат налогов: что нужно знать каждому налогоплательщику
деньги, монеты, наличные, инфляция
Как рост наличных в обращении влияет на инфляцию
Доллары, деньги, обмен валют
Курс доллара снизился на торгах 26 ноября, но по-прежнему превышает 500 тенге в обменниках
Андрей Валентинов
Казахстан Северо-Казахстанская область 2024 год Статистика
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Токаев поручил развивать новый вид спорта в Казахстане
Токаев поручил развивать новый вид спорта в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: