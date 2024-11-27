Северо-Казахстанская область вышла в лидеры по экономическому развитию страны

Согласно статистическим данным, экономика Казахстана, несмотря на внешние шоки, показывает устойчивый рост в 5,3%. Главную роль в стабильной динамике осенью 2024 года сыграло сельское хозяйство страны, показав рост на 12,7%, сообщает Zakon.kz.

Бюро национальной статистики Агентства РК по стратегическому планированию и реформам выпустило данные по очередному краткосрочному экономическому индикатору за 9 месяцев 2024 года, в котором говорится, что темп роста экономики в стране с сентября не изменился и составил 5,3%.

Согласно статистическим данным, индексы физического объема выросли больше всего в:

промышленности – на 2,6%,

связи – на 5,7%,

торговле – 7,3%,

транспорте и складировании – 7,9%.

строительстве – 10,2%,

сельском хозяйстве – 12,7%.

Фото: stat.gov.kz

С другой стороны, наблюдается замедление роста отмечено в горнодобывающей промышленности (– 100,3%) и водоснабжении (98,8).

Отрицательные темпы роста краткосрочного экономического индикатора сложились в Атырауской области (92,3%). Остальные регионы показали рост. Самые высокие темпы в:

Северо-Казахстанской области: 16,5%,

Карагандинской области: 13,7%,

Улытауской области: 13,4%.

КЭИ по регионам. Фото: stat.gov.kz

В целом следует отметить, что наибольший вклад в экономику Казахстана вносят циклические отрасли (сельское хозяйство, строительство, логистика и транспорт, складирование, торговля). Это говорит о том, что диверсификация экономики в общем и развитие перерабатывающих отраслей в частности остаются на недостаточном уровне.

Ранее мы рассказали, что ведущие эксперты Казахстана снизили прогноз по росту экономики на 2025 год с 5% до 4,7%. Прогноз на 2026 год – 4,5%.