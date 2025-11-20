Аким Восточно-Казахстанской области рассказал о социально-экономическом развитии региона

Сегодня на площадке СЦК, аким ВКО Нурымбет Сактаганов поделился данными о развитии региона за 2025 год. Восточный Казахстан вступил в 2025 год с динамикой, которая заметна не только в статистике, но и в реальных изменениях в жизни людей. Экономика региона демонстрирует устойчивый рост.

Собственные доходы бюджета выросли на 13%, достигнув почти 200 млрд тенге. Это не просто цифры – это новые рабочие места, стабильность и уверенность для тысяч семей. В области уже создано 23 тысячи рабочих мест, из них 17 тысяч — постоянные. Уровень безработицы удерживается на отметке 4,6%, а средняя заработная плата выросла на 9,5%.

По итогам года валовый региональный продукт ожидается на уровне более 5,5 трлн тенге, что подтверждает: Восточный Казахстан формирует новый экономический контур, ориентированный на долгосрочное развитие, инвестиции и реальное повышение качества жизни.

Фото: пресс-центр ВКО

Акцент, безусловно, делается на привлечении инвестиций в основной капитал, и в регионе активно работают над развитием инвестиционной привлекательности ВКО, над созданием всех условий для потенциальных инвесторов, над устранением административных барьеров и поддержкой перспективных бизнес-идей.

"Сегодня в портфеле области 81 инвестиционный проект стоимостью более триллиона тенге. Из них 64 уже находятся в реализации, а запуск 15 проектов на сумму 55 млрд тенге планируется в текущем году. Это более 400 новых рабочих мест, это новые предприятия, это спрос для местных производителей и подрядчиков, это возможности для малого и среднего бизнеса", – отметил в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций аким ВКО Нурымбет Сактаганов.

Сильный импульс инвестиционной работе придал форум "Алтай Инвест", прошедший осенью и собравший более 300 участников из 10 стран. Подписано 40 меморандумов на 740 млрд тенге, и это означает, что регион становится одной из наиболее перспективных инвестиционных площадок Казахстана.

Фото: пресс-центр ВКО

Особое внимание уделяется развитию горно-металлургического комплекса, поскольку он является ключевой отраслью экономики региона, от которой зависит значительная часть рабочих мест и налоговых поступлений. В активной фазе находится подготовка к освоению месторождений Ново-Лениногорского, Долинного, Чекмарь и других перспективных участков. На подходе – строительство горно-обогатительного комбината в Тарбагатайском районе, реализация проектов компаний "Алатау Литий" и Creada Corporation в Уланском районе. Восток становится главным на карте редкоземельных металлов, а, как мы помним, именно литий президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал "второй нефтью". Техногенное извлечение ценных металлов из хвостохранилищ открывает новую нишу -экологичную и высокотехнологичную.

Регион укрепляет позиции и в атомной отрасли: предприятие "Ульба-ТВС" уже работает на проектной мощности и готово стать основным поставщиком топлива для национальной атомной энергетики. Это отрасль будущего – и Восточный Казахстан уже в центре ее развития.

Большие возможности открывает внешняя экономическая политика страны. Визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в США завершился подписанием соглашений с ведущими мировыми компаниями. Для Восточного Казахстана это шанс превратить международные договоренности в конкретные производства, экспортные контракты и новые рабочие места. Регион уже включается в реализацию президентских инициатив, формируя стратегию развития, ориентированную на 2030 год.

Фото: пресс-центр ВКО

"Восточный Казахстан – это территория, где природные ресурсы, промышленная мощь и таланты людей создают уникальную платформу для роста. Здесь работают предприятия мирового уровня: "Казцинк", Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат, Ульбинский металлургический завод. В сельском хозяйстве область удерживает лидерство по посевам подсолнечника и полностью покрывает потребности страны в растительном масле. Алтайский мед давно стал международным брендом, а мясо-молочное животноводство развивается темпами, которые обеспечивают новые возможности для фермеров и перерабатывающих предприятий", – подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

Стратегия области включает десять приоритетных направлений развития. Во главе – люди, эффективное управление и современная инфраструктура. Задача – сделать регион привлекательным для молодежи, специалистов, предпринимателей. Чтобы жители хотели оставаться здесь, а новые люди выбирали Восточный Казахстан как место для жизни, работы и семейного будущего.

В сфере промышленности акцент сделан на создание индустриальных и агропарков, на эффективное использование простаивающих площадок и на стимулирование частных инвестиций в производство техники и оборудования для ключевых отраслей – от сельского хозяйства до горнорудного сектора. Это даст новый импульс развитию локального производства, новым заказам для бизнеса, и как итог – увеличение доли казахстанского содержания и снижение импортозависимости.

Фото: пресс-центр ВКО

В энергетике приоритетом станут малые ГЭС – экологичные, устойчивые, надежные. В сельском хозяйстве – диверсификация посевных площадей с упором на высокорентабельные культуры, расширение орошаемых земель и цифровизация. Восточный Казахстан делает ставку на экологически чистую продукцию глубокой переработки.

Развитие логистики – еще один ключевой элемент стратегии. Благодаря расположению на стыке Казахстана, России, Китая и Монголии регион формирует новый транспортный коридор Евразии. Реконструкция пограничных переходов, активизация железнодорожных и автомобильных маршрутов, перспективы возрождения водных перевозок – все это открывает новые возможности для бизнеса. Рассматривается и создание крупного транспортно-логистического хаба возле Усть-Каменогорска. И, конечно, нельзя не вспомнить о строительстве по поручению Главы государства двух аэропортов в Катон-Карагайском и Зайсанском районах. Воздушные гавани обеспечат устойчивый пассажиропоток туристов и новые логистические цепочки.