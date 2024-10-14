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Законодательство РК

Жетысуская и Улытауская области стали лидерами экономики Казахстана

экран график, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 17:12 Фото: pexels
В стране отмечено ускорение в шести базовых отраслях экономики: промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, торговле, транспорте и связи. Наиболее высокий рост показали две области Казахстана – Жетысуская и Улытауская, сообщает Zakon.kz.

По информации Бюро национальной статистики АСПиР РК, краткосрочный экономический индикатор (КЭИ) в Казахстане за девять месяцев 2024 года составил 105,3% (104,4% в январе – августе 2024 года).

Отметим, что расчет КЭИ охватывает около 60% ВВП и покрывает шесть его крупных направлений: сельское хозяйство, строительство, торговлю, промышленность, транспорт и связь. Этот индикатор важен для оценки динамики экономической активности в стране от месяца к месяцу.

график экономика, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 17:12

Фото: stat.gov.kz

В январе – сентябре 2024 года по отношению к прошлому году наибольший рост индексов физического объема наблюдается в отраслях:

  • сельское хозяйство (111,4%);
  • строительство (110,1%);
  • транспорт и складирование (108,0%);
  • промышленность (103,1%);
  • торговля (106,3%);
  • связь (106,4%).

Также эксперты отмечают, что в январе – сентябре 2024 года по отношению к январю – сентябрю 2023 года в большинстве регионов наблюдаются положительные темпы роста КЭИ. Отрицательный темп роста сложился только в Атырауской области (95,0%).

график экономика, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 17:12

Фото: stat.gov.kz

Самые высокие темпы роста показывают Жетысуская (114,4%), Улытауская области (114,4%) и Карагандинская область (113,1%).

Ранее мы сообщили, что Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Казахстана на 3,6% в 2024 году и увеличение роста ВВП до 5,1% в 2025 году.

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