Жетысуская и Улытауская области стали лидерами экономики Казахстана
По информации Бюро национальной статистики АСПиР РК, краткосрочный экономический индикатор (КЭИ) в Казахстане за девять месяцев 2024 года составил 105,3% (104,4% в январе – августе 2024 года).
Отметим, что расчет КЭИ охватывает около 60% ВВП и покрывает шесть его крупных направлений: сельское хозяйство, строительство, торговлю, промышленность, транспорт и связь. Этот индикатор важен для оценки динамики экономической активности в стране от месяца к месяцу.
Фото: stat.gov.kz
В январе – сентябре 2024 года по отношению к прошлому году наибольший рост индексов физического объема наблюдается в отраслях:
- сельское хозяйство (111,4%);
- строительство (110,1%);
- транспорт и складирование (108,0%);
- промышленность (103,1%);
- торговля (106,3%);
- связь (106,4%).
Также эксперты отмечают, что в январе – сентябре 2024 года по отношению к январю – сентябрю 2023 года в большинстве регионов наблюдаются положительные темпы роста КЭИ. Отрицательный темп роста сложился только в Атырауской области (95,0%).
Фото: stat.gov.kz
Самые высокие темпы роста показывают Жетысуская (114,4%), Улытауская области (114,4%) и Карагандинская область (113,1%).
Ранее мы сообщили, что Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Казахстана на 3,6% в 2024 году и увеличение роста ВВП до 5,1% в 2025 году.