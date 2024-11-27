Рубль рекордно подешевел: хорошо это или плохо для Казахстана

Российский рубль поставил годовой антирекорд по отношению к тенге – его стоимость упала на 6 тиын до 4,75 тенге. Примерно столько же стоил рубль весной 2024 года – в апреле его средневзвешенный курс был определен Нацбанком РК в 4,80 тенге, сообщает Zakon.kz.

Стремительный коллапс рубля объясняется многими причинами (более подробно – в материале Zakon.kz "Постой, паровоз: рубль катится вниз и тянет за собой тенге"). Но сегодня к этим причинам добавилась еще одна. Ее озвучил в интервью РБК первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Дело в том, что вчера индекс Московской биржи (в него входят 48 наиболее ликвидных акций) днем впервые за полтора года опустился ниже отметки 2500 пунктов, тогда как еще весной поднимался на максимумах выше 3500 пунктов. По мнению банкира, это следствие высокого уровня ключевой ставки. Процентные ставки в России сейчас находятся на историческом максимуме: в октябре 2024 года они были подняты до 21%, что является рекордным значением.

Высокая ставка привела к перетоку средств инвесторов в более доходные инструменты, в том числе депозиты, что повлияло на снижение индекса – только во II квартале из акций в долговые инструменты и в депозиты перешло около 10% всего оттока, в III квартале – еще 16%.

Между тем российские импортеры уже готовятся к дальнейшему ослаблению курса рубля и закладывают в свои расчеты стоимость доллара по 120-125 рублей. Как пишет "Коммерсантъ", бизнес страхуется от валютных рисков, перекладывая свои издержки на конечных покупателей, и всегда идут с неким курсовым "запасом".

Курс рубля к тенге за 12 месяцев. Фото: investing

Чем падение рубля обернется для Казахстана? Разумеется, для простых граждан, чьи дела связаны с Россией, слабый рубль очень выгоден, считает финансист Арсен Темирбаев.

"Только одних студентов из Казахстана сегодня в России более 60 тысяч. Все они получают денежную помощь от родственников. Добавьте к этому тот факт, что на межрегиональное сотрудничество РФ и РК приходится 70% объема двусторонней торговли, а на приграничные области – порядка 40%". Арсен Темирбаев

У каждого события всегда как минимум два последствия, считает финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

"Укрепление к рублю – это хорошо для снижения инфляции, поскольку российский импорт дешевеет. Но и это же плохо, потому что дешевого российского импорта будет становиться все больше". Андрей Чеботарев

Казахстан уже сталкивается с давлением более дешевых импортных товаров на отечественную продукцию. Так, на государственных дотациях держится производство сахара, а производство многих других товаров в Казахстане защищается пошлинами и барьерами для излишнего импорта.

В целом, ситуация с рублем должна успокоиться максимум в начале 2025 года, и паритет 5 тенге = 1 рубль восстановится, прогнозирует Арсен Темирбаев. Если, конечно, в дело не вмешаются внешние силы в виде, например, новой администрации США, от которой можно ждать совершенно неожиданных шагов.

Ранее мы сообщали, как победа Трампа взбудоражила мировую экономику.