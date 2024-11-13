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Как победа Трампа взбудоражила мировую экономику

Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 11:13 Фото: flickr/Gage Skidmore
Республиканец Дональд Трамп еще только готовится вступить в должность президента США, а мировые рынки уже неделю живут в новой реальности. Какие-то показатели взлетают до небес, а какие-то падают в пропасть. Как за семь дней изменилась мировая экономика – в материале Zakon.kz.

Только одни предвыборные обещания Трампа взбаламутили глобальную финансовую систему до неузнаваемости.

Так, после деклараций о выходе США из климатических соглашений и увеличения добычи нефти (возможно — даже в заповедной зоне Аляски), упали котировки "черного золота". После объявления Трампа о начале "золотого века для криптовалют" подскочил биткоин. После вступления в предвыборную гонку Илона Маска влетели акции Tesla и так далее.

А ведь есть еще обещания обложить пошлинами китайские товары, пересмотреть торговые соглашения с ЕС, снизить ставки корпоративного сбора на прибыль для американских компаний…

Трампа, по-видимому, не пугает перспектива разгона инфляции, увеличение дефицита бюджета и фантастический рост госдолга (который и так сегодня достиг уровня 35 триллионов долларов).

На фоне этих и других заявлений позиции мировых инвесторов в акциях США (по данным BofA) в ноябре 2024 года достигли самого высокого уровня с августа 2013 года.

Таблица рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 11:13

Фото: Creative Planning

А некоторые рынки и секторы экономики просто озолотились (данные Creative Planning):

  • криптовалюта Dogecoin: рост +95%,
  • платформа Coinbase: рост +67%,
  • акции Tesla: рост +39%
  • биткоин: +27%
  • банки США: +12%
  • Small Cap США (акции малых компаний): рост +7.8%
  • индекс S&P 500 (фондовый индекс, в корзину которого включены акции 500 публичных компаний Америки): рост +3.8%
  • индекс доллара США: рост +2.1%

А вот что ушло в минус:

  • долгосрочные казначейские облигации США: спад – 0,8%
  • нефть: – 5,1%
  • акции Китая – 3,6%.
  • золото: – 4.4%

О золоте отдельно. Победа Трампа увеличила аппетит к риску на фондовых рынках. Стоимость фьючерсов на золото за неделю упала чуть ли не на 200 долларов за унцию. Это при том, что в 2024 году цена на золото установила свыше 30 рекордов.

таблица золото, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 11:13

Фото: investing

Интересный расклад сделал один из ведущих казахстанских финансистов Андрей Чеботарев. На приведенном ниже графике сравниваются показатели трех крупнейших фондовых индексов Америки: Nasdaq-100, S&P 500 и Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Таблица валюты, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 11:13

Фото: financekaz

Если бы вы вложили $10 000 в эти индексы в июле 2007 года (то есть до ужасного финансово-экономического кризиса), то сейчас вы бы получили $117,1 тысячу с NASDAQ, $55,6 тысяч с S&P 500 и $48,8 тысяч с DOW.

Отметим, что Nasdaq-100 включает 100 крупнейших нефинансовых компаний, акции которых котируются на фондовой бирже Nasdaq, специализирующихся в секторах технологий, потребительских услуг и здравоохранения. DJIA представляет 30 крупнейших компаний США, традиционно ориентируясь на промышленные и потребительские компании.

В конце нельзя не отметить лихорадку на европейских рынках. Потому что список стран ЕС, которые больше всего пострадают от пошлин США (если Трамп сдержит обещание и введет их), очень велик.

Ирландия, Финляндия, Австрия, Португалия, Италия, Германия — государства ЕС, которые больше всего полагаются на США как на рынок экспорта. Словения, Кипр, Болгария, Латвия, Хорватия, Румыния, Мальта будут наименее затронуты тарифами США (на основе статистики EuroStat).

Таблица инфляция, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 11:13

Фото: EuroStat

Уже 7 ноября 2024 года европейские лидеры, собравшиеся на саммите в Будапеште, призвали Дональда Трампа избегать торговых войн и воздерживаться от нарушения мирового порядка после победы на президентских выборах в США, пишет Reuters.

Это тем более актуально, если учесть, что отношения Трампа с его европейскими коллегами в течение большей части его первого срока были крайне напряженными и непростыми.

Ранее мы рассказали, сколько стоили выборы в США и кто их финансировал.

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