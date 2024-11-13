Как победа Трампа взбудоражила мировую экономику

Республиканец Дональд Трамп еще только готовится вступить в должность президента США, а мировые рынки уже неделю живут в новой реальности. Какие-то показатели взлетают до небес, а какие-то падают в пропасть. Как за семь дней изменилась мировая экономика – в материале Zakon.kz.

Только одни предвыборные обещания Трампа взбаламутили глобальную финансовую систему до неузнаваемости.

Так, после деклараций о выходе США из климатических соглашений и увеличения добычи нефти (возможно — даже в заповедной зоне Аляски), упали котировки "черного золота". После объявления Трампа о начале "золотого века для криптовалют" подскочил биткоин. После вступления в предвыборную гонку Илона Маска влетели акции Tesla и так далее.

А ведь есть еще обещания обложить пошлинами китайские товары, пересмотреть торговые соглашения с ЕС, снизить ставки корпоративного сбора на прибыль для американских компаний…

Трампа, по-видимому, не пугает перспектива разгона инфляции, увеличение дефицита бюджета и фантастический рост госдолга (который и так сегодня достиг уровня 35 триллионов долларов).

На фоне этих и других заявлений позиции мировых инвесторов в акциях США (по данным BofA) в ноябре 2024 года достигли самого высокого уровня с августа 2013 года.

Фото: Creative Planning

А некоторые рынки и секторы экономики просто озолотились (данные Creative Planning):

криптовалюта Dogecoin: рост +95%,

платформа Coinbase: рост +67%,

акции Tesla: рост +39%

биткоин: +27%

банки США: +12%

Small Cap США (акции малых компаний): рост +7.8%

индекс S&P 500 (фондовый индекс, в корзину которого включены акции 500 публичных компаний Америки): рост +3.8%

индекс доллара США: рост +2.1%

А вот что ушло в минус:

долгосрочные казначейские облигации США: спад – 0,8%

нефть: – 5,1%

акции Китая – 3,6%.

золото: – 4.4%

О золоте отдельно. Победа Трампа увеличила аппетит к риску на фондовых рынках. Стоимость фьючерсов на золото за неделю упала чуть ли не на 200 долларов за унцию. Это при том, что в 2024 году цена на золото установила свыше 30 рекордов.

Фото: investing

Интересный расклад сделал один из ведущих казахстанских финансистов Андрей Чеботарев. На приведенном ниже графике сравниваются показатели трех крупнейших фондовых индексов Америки: Nasdaq-100, S&P 500 и Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Фото: financekaz

Если бы вы вложили $10 000 в эти индексы в июле 2007 года (то есть до ужасного финансово-экономического кризиса), то сейчас вы бы получили $117,1 тысячу с NASDAQ, $55,6 тысяч с S&P 500 и $48,8 тысяч с DOW.

Отметим, что Nasdaq-100 включает 100 крупнейших нефинансовых компаний, акции которых котируются на фондовой бирже Nasdaq, специализирующихся в секторах технологий, потребительских услуг и здравоохранения. DJIA представляет 30 крупнейших компаний США, традиционно ориентируясь на промышленные и потребительские компании.

В конце нельзя не отметить лихорадку на европейских рынках. Потому что список стран ЕС, которые больше всего пострадают от пошлин США (если Трамп сдержит обещание и введет их), очень велик.

Ирландия, Финляндия, Австрия, Португалия, Италия, Германия — государства ЕС, которые больше всего полагаются на США как на рынок экспорта. Словения, Кипр, Болгария, Латвия, Хорватия, Румыния, Мальта будут наименее затронуты тарифами США (на основе статистики EuroStat).

Фото: EuroStat

Уже 7 ноября 2024 года европейские лидеры, собравшиеся на саммите в Будапеште, призвали Дональда Трампа избегать торговых войн и воздерживаться от нарушения мирового порядка после победы на президентских выборах в США, пишет Reuters.

Это тем более актуально, если учесть, что отношения Трампа с его европейскими коллегами в течение большей части его первого срока были крайне напряженными и непростыми.

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