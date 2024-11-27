Освобождение от представления деклараций: смогут ли казахстанцы прятать имущество

Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 27 ноября 2024 года рассказал, смогут ли зажиточные казахстанцы прятать свое имущество, переписав его на дальних родственников, передает корреспондент Zakon.kz.

Часть казахстанцев намерены освободить от обязательства декларировать свое имущество и доходы. В этой связи журналисты поинтересовались у главы Минфина, не сделано ли это в интересах богатых казахстанцев, чтобы они могли прятать свое имущество, переписав их на троюродных, четвероюродных родственников.

"То, что вы говорите, на дальних родственников – такой возможности не будет. Потому что, во-первых, тот, на кого будет записано имущество, тоже должен будет представить декларацию, откуда у него появилось такое дорогостоящее имущество. Если нет источника дохода, он не сможет его подтвердить. Поэтому такой практики в дальнейшем не будет", – ответил Мади Такиев.

19 ноября 2024 года министр финансов Мади Такиев предложил освободить порядка 8 млн человек – работников частных структур, пенсионеров, домохозяек, студентов от представления деклараций об активах и обязательствах с учетом цифровизации баз данных и развития безналичных платежей. Отмечается, что освобождение коснется более чем 90% физических лиц данной категории.