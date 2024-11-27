Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Освобождение от представления деклараций: смогут ли казахстанцы прятать имущество

Казахстан, Минфин, Мади Такиев , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 17:44 Фото: pixabay
Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 27 ноября 2024 года рассказал, смогут ли зажиточные казахстанцы прятать свое имущество, переписав его на дальних родственников, передает корреспондент Zakon.kz.

Часть казахстанцев намерены освободить от обязательства декларировать свое имущество и доходы. В этой связи журналисты поинтересовались у главы Минфина, не сделано ли это в интересах богатых казахстанцев, чтобы они могли прятать свое имущество, переписав их на троюродных, четвероюродных родственников.

"То, что вы говорите, на дальних родственников – такой возможности не будет. Потому что, во-первых, тот, на кого будет записано имущество, тоже должен будет представить декларацию, откуда у него появилось такое дорогостоящее имущество. Если нет источника дохода, он не сможет его подтвердить. Поэтому такой практики в дальнейшем не будет", – ответил Мади Такиев.

19 ноября 2024 года министр финансов Мади Такиев предложил освободить порядка 8 млн человек – работников частных структур, пенсионеров, домохозяек, студентов от представления деклараций об активах и обязательствах с учетом цифровизации баз данных и развития безналичных платежей. Отмечается, что освобождение коснется более чем 90% физических лиц данной категории.

Читайте также

Тенге, деньги, Казахстан
Глава Минфина объяснил, почему в 2024 году собрали мало налогов
Тенге, деньги, Казахстан
Парламент принял трехлетний бюджет Казахстана
Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан
Курс доллара снова вырос на торгах 27 ноября
Мадина Мамырханова
МФ РК Казахстан Мади Такиев Всеобщее декларирование 2024 год Декларации
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Противопаводковые деньги украли в Казахстане
Более 300 млн тенге "противопаводковых" денег украли в одном из регионов Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: