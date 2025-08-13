Когда казахстанцы смогут увидеть декларации чиновников

Министр финансов Мади Такиев 13 августа 2025 года на брифинге в правительстве ответил на вопрос о том, когда будут опубликованы декларации чиновников и какая информация в них отразится, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что этот вопрос стоит на повестке дня. "Декларация представляется до 15 сентября, публикация будет до конца года. Публикуется информация по тем объектам, которые были реализованы в прошлом году, то есть декларация прошлого года. За прошлый год, если были движения по объектам, это указывается в декларации. В декларации не указывается заработная плата, потому что она не заполняется, так как мы, Министерство финансов и Комитет государственных доходов, видим эту сумму", – озвучил Мади Такиев. Журналисты также уточнили, смогут ли казахстанцы увидеть сумму заработных плат чиновников. "Я думаю, вы уже давно знаете, сколько мы получаем. Вам же на эти вопросы отвечали много раз. Я консультировался с руководителем аппарата министерства – это кадровые службы министерства будут публиковать декларации политических государственных служащих. Все, что мы купили в прошлом году, включая имущество, ценные бумаги и так далее, будет отражено, а также источники финансирования. Понимаете? Это будет, я не знаю, наверное, в открытой печати, либо на сайте министерства каким-то образом. Поэтому у вас будет достаточно интересный конец года", – дополнил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин. Всеобщее декларирование проводится в Казахстане с 2021 года. Здесь можно узнать, кто представляет декларацию о доходах и имуществе в 2025 году.

