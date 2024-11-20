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Законодательство РК

Кого коснутся проверки после отмены обязательного представления деклараций

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 15:10 Фото: freepik
Министр финансов Мади Такиев 20 ноября 2024 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал решение освободить 8 млн казахстанцев от обязательного представления деклараций, а также ответил, кого могут коснуться проверки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что проверки будут точечные, а статья по банковской тайне продолжает работать.

"Сегодня в рамках налоговых проверок мы по запросу можем получить информацию о движении денег в банках второго уровня. Как это будет работать? У нас есть база сделок купли-продажи. Мы видим, что было куплено имущество, и можем отправить запрос по конкретному человеку и получить информацию о банковских счетах. Когда человек приобретает авто или дом, мы проверяем", – заявил Такиев.

По его словам, декларирование сохранится для госслужащих, руководителей квазигоссектора и их супругов, а также для тех, кто за год приобрел имущество на сумму более 20 тысяч МРП (74 млн тенге) или имеет счета и недвижимость за рубежом.

"Также населению даем (возможность. – Прим. ред.) добровольно сдавать декларацию. (...) По индивидуальным предпринимателям декларирование остается. ИП будут сдавать каждый год, а сотрудники госсектора нет", – озвучил спикер.

В связи с чем представители СМИ уточнили, нужно ли теперь с 1 января ИП сдавать 270 форму, поскольку уже сдавали 250?

"Да. 250 была входная декларация. Ее сдают все, кто в трех этапах участвовал. Это вы показываете, что у вас есть на сегодняшний день. А 270 – просто ежегодная декларация, она сдается за прошедший период времени", – разъяснил он.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поддержал предложение министра финансов по освобождению в 2025 году от обязательного представления деклараций об активах оставшихся категорий граждан.

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