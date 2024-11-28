Спасет ли Центробанк России тонущий рубль и как при этом поведет себя Нацбанк Казахстана

До каких пор будет ослабляться рубль к доллару при темпах 5% в день, и начнет ли Нацбанк Казахстана валютные интервенции, чтобы остановить падение тенге? Ответы на эти и другие вопросы – в материале Zakon.kz.

На валютном рынке складывается парадоксальная ситуация. Курс тенге растет по отношению к валютам развивающихся стран, но падает по отношению к мировым валютам. Так, тенге укрепил позиции в парах с армянским драмом, бразильским реалом, мексиканским песо, молдавским леем, не говоря уже о соотношении с российским рублем, который только за сутки умудрился потерять 13 тиын, скатившись с 4,75 до 4,62 тенге за рубль.

Фото: investing

Похоже, что и российские аналитики сегодня находятся в приличном шоке. Ведь только за последние пять дней доллар к рублю вырос (по максимуму дня) более чем на 10.5%. А за две недели просел почти на 14%. При этом вчера, 27 ноября 2024 года, после объявления Центробанка РФ о прекращении покупки валюты рубль резко развернулся и отыграл в моменте 5.5%. Сегодня на 11 утра по времени Астаны официальный курс доллара в России равен 108,0104 рублю.

То, что происходит с российским рублем в эти дни, – событие очень редкое, оно случается только в условиях макроэкономической, финансовой и (или) геополитической дестабилизации, уверен экономист Павел Шпидель.

"Движения экстремальные, сопоставимые с потрясениями в марте 2022 года. Скорость ослабления однозначно классифицируются, как валютный кризис, хотя никаких явных признаков кризиса нет". Павел Шпидель

Что предпринимает Центробанк России? Регулятор в попытках стабилизовать курс приостановил покупки валюты по бюджетному правилу с 28 ноября 2024 года до начала 2025 года. Это уже происходило ранее: с августа по декабрь 2023 года, в январе 2022 года, в марте-мае 2020 года, в апреле 2018 года.

Даст ли это эффект? Скорее всего да, если усилия ЦБ РФ поддержит правительство, вновь введя обязательство экспортеров продавать валютную выручку на внутреннем рынке, как это кстати, сделал Казахстан.

Как бы то ни было, в начале следующей недели будет ясно, отыграет ли рубль утраченные позиции или россиянам нужно привыкать к трехзначным значениям курса доллара.

Что касается действий Нацбанка Казахстана, то очень похоже, что национальный регулятор решился на валютные вливания.

Фото: kase.kz

Так, вчера на KASE был установлен аномально рекордный за несколько лет дневной объем торгов по паре "доллар-тенге" в размере 455,4 млн долларов США. Это в 2,2 раза больше показателя накануне, отмечает экономист Галымжан Айтказин.

"Есть основания предположить, что Нацбанк Казахстана вчера мог провести валютные интервенции для поддержки тенге, о чем также можно судить из рекордных объемов торгов на KASE. Кстати, мы не исключаем, что курсу тенге вдобавок оказало поддержку и начало действия нормы обязательной продажи 50% валютной выручки квазигоссектора". Галымжан Айтказин

Что же будет дальше? Здесь все зависит от действий куда более глобальных сил. Так, сегодня выйдут протоколы последнего заседания ФРС США. Кроме этого, ожидаются данные по недельной инфляции в Америке. От этого зависит поведение индекса доллара, а значит, и рубля с тенге.

Ранее мы рассказали, почему рекордно дешевый рубль – это одновременно и хорошо, и плохо для Казахстана.