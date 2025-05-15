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Финансы

Российский рубль доминирует: какие валюты для расчетов используют казахстанские предприятия

рубль, валюты, расчеты, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 18:04 Фото: freepik
В каких отраслях преобладает российский рубль, а какие предприятия предпочитают расчеты в тенге, в материале Zakon.kz.

В первом квартале 2025 года российский рубль доминировал в расчетах предприятий практически во всех отраслях экономики. Исключением стала только горнодобывающая промышленность, где преобладает доллар США, такие данные приводятся в обзоре Нацбанка РК.

Согласно результатам опроса предприятий, тенге в расчетах в первом квартале 2025 года больше всех использовали предприятия обрабатывающей промышленности – 21,7%.

Фото: Национальный банк РК

При этом негативное влияние изменения курса тенге к российскому рублю увеличилось для предприятий всех отраслей. В то время как негативное влияние изменения курса тенге к доллару США увеличилось только для предприятий строительства и горнодобывающей отрасли.

Напомним, что курс российского рубля с января по март вырос на 12,2% (с 5,1 до 5,7 тенге), а по итогам апреля средний обменный курс российского рубля прибавил еще 6,7% и составил 6,18 тенге. Добавим, что официальный курс рубля, установленный Нацбанком на 15 мая, составляет 6,3 тенге.

Ранее Zakon.kz сообщал, что по результатам мониторинга предприятий в I квартале 2025 года ускорился темп роста цен на готовую продукцию, сырье и материалы.

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Ольга Кудряшова
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