Не поддавайтесь панике: эксперты о резком росте курса доллара

Курс доллара стремительно растет. Несмотря на официально установленный курс Нацбанка РК в 499.51 тенге за доллар, валюта США торгуется в обменных пунктах страны по 520-525 тенге за доллар. Что делать в такой ситуации простым гражданам, - в материале Zakon.kz.

Доллар начал свой очередной "полет" по отношению к тенге утром 28 ноября 2024 года, когда стартовали торги на бирже KASE. В течение нескольких минут валюта США пошла в спринтерский отрыв.

Курс доллара к тенге за 28.11.2024. Фото: investing

"Утренние торги на бирже KASE показали дальнейшее ослабление валютной пары USD/KZT с открытия по 503 до текущих 509-510 по последним сделкам. Это означает, что давление на курс тенге продолжается, что вчера могло быть сдержано валютными интервенциям Нацбанка Казахстана", — отметил экономист Галымжан Айтказин

По мнению специалиста, факт, что валютная пара USD/KZT на бирже KASE стремительно слабеет уже второй день подряд является аномалией.

"Положение считается ненормальным, а именно когда тенге показывает движение более чем на 3,4% всего за два торговых дня и без существенных на то фундаментальных причин. Если, конечно, не учитывать поведение российской валюты к доллару США". Галымжан Айтказин

К своему коллеге присоединился экономист Расул Рысмамбетов:

"Не понимаю, что происходит с курсом тенге к доллару! Да, тенге через торговлю с РФ зависит от рубля, однако не так прямо и быстро. Сейчас курс 515-519 в обменниках Алматы и это не совсем рыночный курс. Вернее, вообще не рыночный и предпосылок не так много. Думаю, надо понять кто и в каких объемах сейчас вышел на биржу и так уронил. К вечеру увидим объемы и поймем". Расул Рысмамбетов

Успокоиться и не поддаваться сиюминутным настроениям советует и финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

"А вот за пару минут уже 515,11 тенге за один доллар. Судя по объемам, там сейчас усиленно сражается Нацбанк. Посмотрим к вечеру, что из этого выйдет. Главное соблюдайте правило — покупать в тишине, продавать на панике. Сейчас на рынке паническая атака. Обменники уже ставят курсы до 525 за один доллар, наживаясь на тех, кто паникует. Не поддавайтесь панике и старайтесь принимать взвешенные решения". Андрей Чеботарев

Тем временем в России на бирже Forex долларовый фьючерс установился на уровне 108,020 (+0,71% за сутки). В обменниках Санкт-Петербурга и Москвы доллар продается по 108,5-110 рублей за доллар.

Ранее мы рассказали, какие меры принимает Центробанк России и Нацбанк Казахстана для стабилизации валютного рынка.