Доллар на максимуме: что повлияло на рост курса

Официальный курс доллара добрался до отметки в 530 тенге. Под воздействием чего курс продолжает рост, в материале Zakon.kz.

На торговой сессии вторника по итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до отметки 530,20 тенге за доллар, прибавив 1,49 тенге за сутки. Официальный курс Нацбанка РК на 15 января установлен на уровне 530,24 тенге за доллар.

Фото: Национальный банк РК

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Аналитики АФК отметили, что покупатели инвалюты имели перевес над ее продавцами, несмотря на высокий курс покупки и более благоприятные цены на нефть. При этом объем торгов увеличился до 300,2 млн долларов (+113,4 млн).

"Ряд игроков могли покупать доллары для формирования денежной массы в инвалюте на фоне ужесточения санкционного давления на РФ и потенциального вторичного влияния этих мер на экономику Казахстана. Между тем выхода нерезидентов из ГЦБ РК пока не наблюдается". АФК

Аналитики Первого Кредитного Бюро также сообщали, что на минувших торгах доллар в очередной раз обновил исторический рекорд. К слову, юань также оказался на максимуме с весны 2022 года. Китайская валюта выросла до 72,33 тенге. Уточняется, что выше этого значения юань поднимался в начале апреля 2022 года.

В Бюро обратили внимание, что вчерашнее ослабление тенге к доллару произошло на фоне довольно заметного объема биржевых торгов. Отмечается, что согласно предположениям экспертов, такой всплеск может означать валютные интервенции Нацбанка.

Отметим, что на прошлой неделе финансовый регулятор сообщал, что в случае усиления необоснованного давления на тенге, не обусловленного фундаментальными факторами, Нацбанк готов обеспечить дополнительное предложение валюты на рынке за счет золотовалютных резервов.

Добавим, что на утренней сессии 15 января пара USDKZT торговалась уже на уровне 529,36 тенге за доллар.

Ранее эксперты финрынка спрогнозировали, каким будет курс доллара в феврале и через 12 месяцев.