До 50% поднять ставку КПН для банков предлагает депутат

Депутат Мажилиса Анас Баккожаев на заседании 28 ноября 2024 года предложил ужесточить налогообложение для банков второго уровня, сообщает Zakon.kz.

Он советует в проекте нового Налогового кодекса пересмотреть ставку корпоративного подоходного налога (КПН) для банков второго уровня.

"Мы должны в проекте Налогового кодекса настоять, чтобы к банкам применяли самые высокие ставки по КПН, если они не вкладывают в реальный сектор или в сельское хозяйство. Надо им даже не до 25%, а до 50% поднять", – сказал он.

Его поддержал депутат Азат Перуашев. Он считает, что можно и до 60% поднять.

"Надо настоять. 50 трлн тенге просто так лежат. Их в ценные бумаги вложили и не ничего не делают", – резюмировал Анас Баккожаев.

12 июля 2024 года председатель Национального банка Тимур Сулейменов высказался о возможности уравнять КПН для банков с налогом для игорного бизнеса в размере 25%. Он считает, что банки и игорный бизнес являются одинаковыми по своей доходности.