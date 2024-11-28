До 50% поднять ставку КПН для банков предлагает депутат
Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Анас Баккожаев на заседании 28 ноября 2024 года предложил ужесточить налогообложение для банков второго уровня, сообщает Zakon.kz.
Он советует в проекте нового Налогового кодекса пересмотреть ставку корпоративного подоходного налога (КПН) для банков второго уровня.
"Мы должны в проекте Налогового кодекса настоять, чтобы к банкам применяли самые высокие ставки по КПН, если они не вкладывают в реальный сектор или в сельское хозяйство. Надо им даже не до 25%, а до 50% поднять", – сказал он.
Его поддержал депутат Азат Перуашев. Он считает, что можно и до 60% поднять.
"Надо настоять. 50 трлн тенге просто так лежат. Их в ценные бумаги вложили и не ничего не делают", – резюмировал Анас Баккожаев.
12 июля 2024 года председатель Национального банка Тимур Сулейменов высказался о возможности уравнять КПН для банков с налогом для игорного бизнеса в размере 25%. Он считает, что банки и игорный бизнес являются одинаковыми по своей доходности.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript