Депутаты предлагают сделать Туркестан городом без алкоголя

Депутат Ардак Назаров на пленарном заседании Мажилиса 18 декабря 2024 года предложил установить запрет на алкоголь, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он предложил в рамках рассматриваемого законопроекта "Об особом статусе города Туркестан" запретить в городе распивать и продавать алкоголь, а также находиться в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

"Ведь в городе Туркестане покоятся наши предки, святые, бии. Завтра сюда приедет множество гостей из-за границы, и если наши люди будут в состоянии алкогольного опьянения, это будет неправильно. Поэтому в рамках этого закона можно ли объявить Туркестан городом без алкоголя?" – озвучил Назаров.

Заместитель акима Туркестанской области Бейсенбай Тажибаев отметил, что в Туркестанской области был реализован проект "Село без алкоголя".

"Сейчас другие регионы тоже включаются. Данная инициатива была поддержана, то есть аксакалами, также было обсуждение в различных форматах. Конечно же, многие мнения возникают по этому вопросу. Этот вопрос актуален и уместен. Он будет рассматриваться в рамках законодательных норм", – ответил замакима.

16 сентября 2024 года в Мажилисе представили проект закона "Об особом статусе города Туркестана". Сегодня, 18 декабря 2024 года, депутаты рассматривают законопроект в первом чтении.