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Законодательство РК

Окончательного решения нет: глава Нацбанка о повышении КПН для банков Казахстана

Нацбанк, Тимур Сулейменов, налог , фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 17:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 12 июля 2024 года высказался о возможности уровнять корпоративный подоходный налог (КПН) для банков с налогом для игорного бизнеса в размере 25%, сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов не считает, что банки и игорный бизнес являются одинаковыми по своей доходности.

"Это близко не так. Банки – это высокорегулируемые организации, у нас на 20 млн человек всего 21 банк. Они регулируются под лупой практически, поэтому все их доходы, расходы, капиталы под лупой двух регуляторов – АРРФР и Нацбанка. Это совершенно разные сферы по прозрачности. Банки – это кровеносная система любой экономики. Поэтому, учитывая полезность, системности и значимость банковской сферы в системе экономики, мы считаем, что они должны быть под таким же налоговым режимом, как и другие", – заявил глава Нацбанка РК.

Другое дело, по его словам, если повышение коснется всех сфер экономики.

"Если правительство и Парламент будут говорить, что в целом КПН поднимается на 25%, тогда и банки будут под него попадать, потому что это системное горизонтальное решение. Но если банки будут выделять, и наказывать за последние пару лет высокой доходности. Эти годы были для банков действительно неплохими, потому что базовая ставка была высокой. Но ставка снижается, она не будет вечно высокой и какова будет доходность в банке, покажет будущее", – добавил Тимур Сулейменов.

Сейчас, как отметил глава Нацбанка РК, ведутся переговоры с правительством.

"Там вполне адекватно все понимают. Окончательного решения нет. Наша позиция понятная, четкая и последовательная – банки должны находиться в том же налоговом режиме, что и основная экономика", – резюмировал Тимур Сулейменов.

Напомним, в проекте нового Налогового кодекса Казахстана корпоративный подоходный налог (КПН) для банков предлагается уравнять с налогом для игорного бизнеса в размере 25%. 28 июня 2024 года глава Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал, что такая мера может влиять на многие факторы, в том числе на инвестиции и стоимость заемных ресурсов.

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