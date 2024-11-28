КазТрансОйл с 1 января 2025 года повышает тарифы на транспортировку нефти на экспорт
Фото: Facebook/cpcpipe
С 1 января 2025 года АО "КазТрансОйл" увеличит тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в целях экспорта за пределы Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы компании, тариф на услугу по перекачке нефти по магистральным трубопроводам вырастет на 1 150 тенге до 11 300 тенге за 1 тонну на 1 000 км (без НДС).
Также с начала следующего года произойдут изменения в тарифах на дополнительные услуги по транспортировке нефти. В частности:
- тариф на услугу по перевалке нефти на нефтеперекачивающей станции "Макат" в нефтепровод "Кенкияк — Атырау" составит 2 436 тенге за 1 тонну (без НДС), что выше текущего уровня на 152,73 тенге;
- тариф на перевалку нефти на головной нефтеперекачивающей станции "Кенкияк" увеличится на 402,5 тенге, до 740 тенге за 1 тонну (без НДС);
- тариф на перевалку нефти на станции "Атасу" в нефтепровод "Атасу — Алашанькоу" составит 380 тенге за 1 тонну (без НДС), увеличившись на 93,87 тенге.
Ранее сообщалось, что вырастет предельный тариф по поддержанию готовности электрической мощности.
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