Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Насколько вырастет предельный тариф по поддержанию готовности электрической мощности

Алматинская ТЭЦ-3, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 16:41 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра энергетики от 19 ноября 2024 года внесены изменения в предельные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, сообщает Zakon.kz.

Так, предельный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности в 2025 году составит 1170 тысяч тенге за мегаватт в месяц.

Ранее планировалось, что тариф вырастет до 1215 тенге за мегаватт в месяц.

В 2024 году тариф составлял 1065 тысяч тенге за мегаватт.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в некоторых регионах вырастут тарифы на электроэнергию с 1 ноября 2024 года.

Читайте также

Студенты, университет, вуз, выпускники, абитуриенты
В Казахстане будут признавать сертификаты о неформальном образовании
Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Как установить опеку над недееспособными лицами: утверждены правила
Астана, виды города Астаны, новостройки, жилые дома, виды города Астаны
В новом районе Астаны создано Управление санитарно-эпидемиологического контроля
Лариса Черненко
МЭ РК Казахстан 2024 год Электроэнергия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
В питьевой воде обнаружили новое химическое вещество
Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки
Города Казахстана с самыми дешевыми квартирами назвали эксперты
Вера Брежнева, развод, Константин Меладзе
Вера Брежнева рассказала о новой любви после развода с Константином Меладзе
Молодая супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, День матери
Молодая жена Петросяна раскрыла, как прошел ее День матери
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: