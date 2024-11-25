Насколько вырастет предельный тариф по поддержанию готовности электрической мощности
Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра энергетики от 19 ноября 2024 года внесены изменения в предельные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, сообщает Zakon.kz.
Так, предельный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности в 2025 году составит 1170 тысяч тенге за мегаватт в месяц.
Ранее планировалось, что тариф вырастет до 1215 тенге за мегаватт в месяц.
В 2024 году тариф составлял 1065 тысяч тенге за мегаватт.
Приказ вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что в Казахстане в некоторых регионах вырастут тарифы на электроэнергию с 1 ноября 2024 года.
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