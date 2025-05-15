Компании "КазТрансОйл" утвердили тарифы по транспортировке нефти и тарифную смету
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Приказом и.о. председателя Комитета по регулированию естественных монополий от 6 мая 2025 года утверждены тариф и тарифная смета в упрощенном порядке АО "КазТрансОйл" по услуге по транспортировке казахстанской нефти по магистральным трубопроводам РК, сообщает Zakon.kz.
Так, с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года утверждены АО "КазТрансОйл":
- тариф в упрощенном порядке по услуге по транспортировке казахстанской нефти по магистральным трубопроводам РК для внутреннего рынка: операторская деятельность по единой маршрутизации в размере 4,02 тенге/за 1 тонну (без НДС);
- тарифная смета по услуге по транспортировке казахстанской нефти по магистральным трубопроводам республики для внутреннего рынка: операторская деятельность по единой маршрутизации в отдельном приложении.
В целом затраты на предоставление услуг составили 9 543,94 тысячи тенге.
В частности, в тарифную смету включены:
- Расходы на оплату труда.
- Заработная плата персонала.
- Социальный налог и социальные отчисления и т.д.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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