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Право

Компании "КазТрансОйл" утвердили тарифы по транспортировке нефти и тарифную смету

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 14:58 Фото: pixabay
Приказом и.о. председателя Комитета по регулированию естественных монополий от 6 мая 2025 года утверждены тариф и тарифная смета в упрощенном порядке АО "КазТрансОйл" по услуге по транспортировке казахстанской нефти по магистральным трубопроводам РК, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года утверждены АО "КазТрансОйл":

  • тариф в упрощенном порядке по услуге по транспортировке казахстанской нефти по магистральным трубопроводам РК для внутреннего рынка: операторская деятельность по единой маршрутизации в размере 4,02 тенге/за 1 тонну (без НДС);
  • тарифная смета по услуге по транспортировке казахстанской нефти по магистральным трубопроводам республики для внутреннего рынка: операторская деятельность по единой маршрутизации в отдельном приложении. 

В целом затраты на предоставление услуг составили 9 543,94 тысячи тенге.

В частности, в тарифную смету включены:

  • Расходы на оплату труда.
  • Заработная плата персонала.
  • Социальный налог и социальные отчисления и т.д.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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