С чем связан скачок курса доллара и как это может повлиять на цены – мнение эксперта

Что в большей степени повлияло на скачок курса доллара в четверг, и как это может отразиться на ценах, Zakon.kz объяснил экономист Айдархан Кусаинов.

Сегодня, 28 ноября, по итогам торгов на Казахстанской фондовой биржи было зафиксировано рекордное повышение курса доллара. Средневзвешенный курс составил 513 тенге, поднявшись за сутки на 13 тенге.

Фото: KASE

По мнению экономиста Айдархана Кусаинова основным триггером для роста курса послужило падение рубля. Он пояснил, что сегодняшний скачок доллара это лишь ситуативная реакция, на повышение курса доллара к рублю.

Как сообщал РБК, 27 ноября курс доллара на международном валютном рынке превысил 114 рублей. Отмечалось, что таким образом рубль реагирует на ранее введенные санкции со стороны OFAC (управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США). Впоследствии это отразилось и на курсе казахстанской валюты.

"Ситуативно, паника и ожидания перекинулись на наш рынок. В этом смысле Нацбанк РК, я думаю, достаточно правильно себя повел, дав реализоваться панике, в отличие от предыдущих лет. Это более грамотная, на мой взгляд позиция, когда вы предоставляете все-таки рынку отреагировать, а потом уже начинаете сглаживать ситуацию". Айдархан Кусаинов

Поясним, что с целью "сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты" Национальный банк проводил сегодня валютные интервенции.

Айдархан Кусаинов подчеркнул, что на данный момент ситуация стабилизируется. По его оценкам существенного давления на цены однодневное колебание оказать не должно, с точки зрения системного влияния. Однако в моменте могут происходить некоторые манипуляции со стороны отдельных продавцов.

"Психологически понятно, что люди начинают манипулировать. Рост курса это, как правило, повод чуть-чуть сдвинуть цену вверх". Айдархан Кусаинов

В то же время, манипулятивного повышения цен можно избежать, если покупатели не станут приобретать товары по искусственно завышенной стоимости.

Добавим, что в Нацбанке Казахстана выразили готовность продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка, в случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам.