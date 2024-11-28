Рекордный скачок курса доллара произошел на торгах 28 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 513 тенге, поднявшись сразу на 12,58 тенге.
Средневзвешенный курс юаня вырос до 70,38 тенге (+1,63).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,1-523,1 тенге, евро – по 540-546 тенге, рубли – по 4,75-4,91 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 28 ноября.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на февраль на электронных торгах ICE Futures упала на 0,30%, до 72,08 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подешевели на 0,36%, до 68,47 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 499,51 тенге, евро – 525,83 тенге, рубля – 4,62 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 ноября, можно здесь.