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Рекордный скачок курса доллара произошел на торгах 28 ноября

Доллары, деньги, конверт, коррупция, взятка , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 15:39 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 28 ноября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 513 тенге, поднявшись сразу на 12,58 тенге.

Средневзвешенный курс юаня вырос до 70,38 тенге (+1,63).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,1-523,1 тенге, евро – по 540-546 тенге, рубли – по 4,75-4,91 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 28 ноября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на февраль на электронных торгах ICE Futures упала на 0,30%, до 72,08 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подешевели на 0,36%, до 68,47 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 499,51 тенге, евро – 525,83 тенге, рубля – 4,62 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 ноября, можно здесь.

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