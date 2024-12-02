В Казахстане предложили усложнить процедуру выдачи онлайн-кредитов

Начальник управления Службы по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Генеральной прокуратуры Жасулан Мекебаев высказался об усложнении процедуры онлайн-кредитования, сообщает Zakon.kz.

Выступая на конференции "Интернет-мошенничество: противодействие, превенция, коммуникация", Жасулан Мекебаев рассказал, какую ответственность могут понести банки второго уровня, если кредит на человека был оформлен под воздействием мошенников.

Фото: Zakon.kz

"Сейчас вопрос борьбы с кредитным мошенничеством обсуждается на площадке Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и на нашей площадке. В настоящее время разрабатываются дорожные карты, направленные на противодействие кредитному мошенничеству. И одно из предложений – ввести такой инструмент 24-часовой, так называемый охладительный период. То есть, например, человек онлайн делает заявку на кредит, сейчас в течение нескольких минут он может получить этот кредит, а когда введем эту норму – банки будут выдавать заем в течение 24 часов. То есть, у человека появится возможность переосмыслить, что он сейчас делает. Потому что человек, который находится под воздействием мошенника, делает все очень быстро, автоматически", – рассказал представитель Генпрокуратуры.

Такой инструмент, по оценке эксперта, позволит казахстанцам выйти из-под влияния мошенников и отказаться от необдуманных кредитов.

Фото: Zakon.kz

"Многие мошенники, которые общаются с нашими гражданами, очень хорошие психологи. Они придумали разные такие, как говорят, "фишки", для того, чтобы заставить человека взять кредит и куда-то отправить средства. То есть, если эта норма будет введена, то у человека появится возможность понять, что этот кредит ему и не нужен. А если вдруг банк выдаст все-таки такой кредит, то этот заем должен будет сам списать, потому что это уже будет вина самого банка", – заявил Жасулан Мекебаев.

Подробнее о конференции и выступлениях спикеров можно прочитать здесь.



15 ноября 2024 года заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов назвал норму по введению "периода охлаждения" наиболее эффективной в борьбе с интернет-мошенничеством.