27 уголовных дел за сталкинг завели в Астане

Прокурор Управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры Астаны Кайсар Сагынбай 20 мая 2026 года на брифинге в РСК рассказал о принимаемых мерах по борьбе со сталкингом, передает корреспондент Zakon.kz.

Он рассказал о заведенных уголовных делах.

"С момента вступления в силу статьи 115-1 УК РК на территории столицы зарегистрировано 27 уголовных дел по фактам систематического преследования. По результатам рассмотрения судом вынесено 13 обвинительных приговоров, в отношении семи лиц уголовные дела прекращены по нереабилитирующим основаниям, по остальным фактам продолжаются следственные действия. Указанные данные подтверждают актуальность проблемы и необходимость дальнейшего усиления мер правовой защиты граждан", – сказал Сагынбай.

Он напомнил, что за совершение сталкинга законодательством предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии со статьей 115-1 УК РК виновным может быть назначено наказание в виде штрафа до 200 месячных расчетных показателей, исправительных работ, общественных работ сроком до 200 часов либо ареста до 50 суток.

"При рассмотрении каждого дела правоохранительные органы и суд учитывают характер противоправных действий, их систематичность, а также последствия для потерпевшего. Основная цель закона – своевременная защита граждан и пресечение фактов незаконного преследования. Как показывает практика, жертвами сталкинга чаще всего становятся бывшие супруги и партнеры, девушки после отказа в отношениях, а также граждане, подвергающиеся длительному психологическому давлению и контролю. Систематическое преследование нередко вызывает у потерпевших чувство тревоги, страха и постоянного эмоционального напряжения. Во многих случаях граждане вынуждены менять привычный образ жизни, ограничивать круг общения и избегать определенных мест", – перечислил прокурор.

По его словам, некоторые потерпевшие меняют ежедневные маршруты, место работы или даже место жительства. В связи с этим правоохранительные органы призывают граждан своевременно обращаться за помощью и не оставлять подобные факты без внимания.

По стране в суд были направлены 36 уголовных дел за сталкинг.