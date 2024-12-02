Важно! Какие налоги нужно уплатить казахстанцам в декабре

В декабре 2024 года налогоплательщикам предстоит выполнить сдать отчетность и уплатить налоги. Чтобы избежать начисления пени, важно соблюдать установленные сроки и обеспечить полное выполнение платежей, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы сообщили, что нужно представить следующую налоговую отчетность:

Не позднее 31 декабря 2024 года:

Форма 101.02 – последний срок представления дополнительного расчета сумм авансовых платежей по КПН за 2024 года.

Платежи

Не позднее 5 декабря 2024 года нужно уплатить:

ИПН за ноябрь 2024 года – с доходов частных нотариусов, судебных исполнителей, адвокатов и профессиональных медиаторов.

Не позднее 20 декабря 2024 года:

НДС за ноябрь 2024 года в ЕАЭС;

Акциз за ноябрь 2024 года, включая импортированные товары из ЕАЭС.

Не позднее 25 декабря 2024 года:

КПН, авансовые платежи за декабрь 2024 года.

КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов, выплаченных в ноябре 2024 года.

ИПН с доходов, выплаченных в ноябре 2024 года.

ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения за ноябрь 2024 года.

Единый платеж за ноябрь 2024 года.

Социальный налог за ноябрь 2024 года.

Социальные отчисления за ноябрь 2024 года.

ОПВ за ноябрь 2024 года.

ОППВ за ноябрь 2024 года

ОПВР за ноябрь 2024 года.

Отчисления и взносы на ОСМС за ноябрь 2024 года.

Отчетность можно представить через "Кабинет налогоплательщика" (https://cabinet.kgd.gov.kz), а также с помощью мобильных приложений банков второго уровня и e-Salyq Business.

Дабы избежать начисления пени необходимо своевременно и полностью производить оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет в установленные законодательством сроки.