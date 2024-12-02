Важно! Какие налоги нужно уплатить казахстанцам в декабре
Фото: freepik
В декабре 2024 года налогоплательщикам предстоит выполнить сдать отчетность и уплатить налоги. Чтобы избежать начисления пени, важно соблюдать установленные сроки и обеспечить полное выполнение платежей, сообщает Zakon.kz.
В Департаменте государственных доходов Алматы сообщили, что нужно представить следующую налоговую отчетность:
Не позднее 31 декабря 2024 года:
- Форма 101.02 – последний срок представления дополнительного расчета сумм авансовых платежей по КПН за 2024 года.
Платежи
Не позднее 5 декабря 2024 года нужно уплатить:
- ИПН за ноябрь 2024 года – с доходов частных нотариусов, судебных исполнителей, адвокатов и профессиональных медиаторов.
Не позднее 20 декабря 2024 года:
- НДС за ноябрь 2024 года в ЕАЭС;
- Акциз за ноябрь 2024 года, включая импортированные товары из ЕАЭС.
Не позднее 25 декабря 2024 года:
- КПН, авансовые платежи за декабрь 2024 года.
- КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов, выплаченных в ноябре 2024 года.
- ИПН с доходов, выплаченных в ноябре 2024 года.
- ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения за ноябрь 2024 года.
- Единый платеж за ноябрь 2024 года.
- Социальный налог за ноябрь 2024 года.
- Социальные отчисления за ноябрь 2024 года.
- ОПВ за ноябрь 2024 года.
- ОППВ за ноябрь 2024 года
- ОПВР за ноябрь 2024 года.
- Отчисления и взносы на ОСМС за ноябрь 2024 года.
Отчетность можно представить через "Кабинет налогоплательщика" (https://cabinet.kgd.gov.kz), а также с помощью мобильных приложений банков второго уровня и e-Salyq Business.
Дабы избежать начисления пени необходимо своевременно и полностью производить оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет в установленные законодательством сроки.
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