Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Важно! Какие налоги нужно уплатить казахстанцам в декабре

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 14:07 Фото: freepik
В декабре 2024 года налогоплательщикам предстоит выполнить сдать отчетность и уплатить налоги. Чтобы избежать начисления пени, важно соблюдать установленные сроки и обеспечить полное выполнение платежей, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы сообщили, что нужно представить следующую налоговую отчетность:

Не позднее 31 декабря 2024 года:

  • Форма 101.02 – последний срок представления дополнительного расчета сумм авансовых платежей по КПН за 2024 года.

Платежи

Не позднее 5 декабря 2024 года нужно уплатить:

  • ИПН за ноябрь 2024 года – с доходов частных нотариусов, судебных исполнителей, адвокатов и профессиональных медиаторов.

Не позднее 20 декабря 2024 года:

  • НДС за ноябрь 2024 года в ЕАЭС;
  • Акциз за ноябрь 2024 года, включая импортированные товары из ЕАЭС.

Не позднее 25 декабря 2024 года:

  • КПН, авансовые платежи за декабрь 2024 года.
  • КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов, выплаченных в ноябре 2024 года.
  • ИПН с доходов, выплаченных в ноябре 2024 года.
  • ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения за ноябрь 2024 года.
  • Единый платеж за ноябрь 2024 года.
  • Социальный налог за ноябрь 2024 года.
  • Социальные отчисления за ноябрь 2024 года.
  • ОПВ за ноябрь 2024 года.
  • ОППВ за ноябрь 2024 года
  • ОПВР за ноябрь 2024 года.
  • Отчисления и взносы на ОСМС за ноябрь 2024 года.

Отчетность можно представить через "Кабинет налогоплательщика" (https://cabinet.kgd.gov.kz), а также с помощью мобильных приложений банков второго уровня и e-Salyq Business.

Дабы избежать начисления пени необходимо своевременно и полностью производить оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет в установленные законодательством сроки.

Лариса Черненко
Казахстан 2024 год Платежи Налоги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Мэрилин Керро, Александр Шепс, слухи
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
митинг в Грузии
Пулемет-фейерверк и коктейли Молотова: митинг в Грузии перерос в беспорядки
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: