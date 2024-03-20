Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие налоги и платежи нужно уплатить до 26 марта

Какие налоги и платежи нужно уплатить до 26 марта, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 12:12 Фото: pexels
В Казахстане 26 марта 2024 года истекает срок уплаты налогов и платежей за февраль и март 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Так, ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить за март 2024 года:

  • авансовые платежи по КПН; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

За февраль 2024 года:

  • КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
  • ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
  • социальный налог, Единый платеж;
  • обязательные пенсионные взносы, ОПВР, ОППВ, социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС.

Кроме того, текущие платежи по:

  • плате за использование радиочастотного спектра;
  • плате за предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи;
  • плате за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, хранение и реализация алкогольной продукции), полученной в 2023 году или ранее;
  • плате за пользование видами животных, являющихся объектами промыслового рыболовства.

Ранее мы рассказали, как платить налог за проданное авто.

Читайте также

курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 20 марта
Борьба с финпирамидами в Казахстане, АФМ
В Казахстане ведут расследования в отношении крупных иностранных проектов
Как платить налог за проданное авто
Как платить налог за проданное авто
Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
судебный процесс
Громкое заявление сделал в суде экс-замакима Шымкента, которого судят за взятку
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: