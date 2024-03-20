Какие налоги и платежи нужно уплатить до 26 марта

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В Казахстане 26 марта 2024 года истекает срок уплаты налогов и платежей за февраль и март 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Так, ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить за март 2024 года: авансовые платежи по КПН; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы. За февраль 2024 года: КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;

ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;

социальный налог, Единый платеж;

обязательные пенсионные взносы, ОПВР, ОППВ, социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС. Кроме того, текущие платежи по: плате за использование радиочастотного спектра;

плате за предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи;

плате за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, хранение и реализация алкогольной продукции), полученной в 2023 году или ранее;

плате за пользование видами животных, являющихся объектами промыслового рыболовства. Ранее мы рассказали, как платить налог за проданное авто. Читайте также Курсы валют в обменниках Казахстана на 20 марта В Казахстане ведут расследования в отношении крупных иностранных проектов Как платить налог за проданное авто

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